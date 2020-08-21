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Российские блогеры разобрали заявление министра обороны РБ, что на акции у стелы было 40 тысяч

21.08.2020 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Conflict Intelligence Team — группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источниками — разобрала у себя в блоге заявление министра обороны Беларуси о том, что 16 августа на акции у стелы в Минске было только 40 тысяч. В итоге авторы пришли к выводу, что это неверный результат, и что фото были сделаны примерно за час-два до сбора основной части людей.


Во время акции у стелы в Минске 16 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что 16 августа у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей прошла акция, на которую, по нашим подсчетам, могло прийти 220 тысяч человек. Однако позже издание «Наша ніва» опубликовало расшифровку ежемесячной лекции Виктора Хренина для высшего командного состава белорусской армии, где министр обороны, в частности, сказал, что митинг 16 августа в Минске возле стелы «Минск — город-герой», заявленный как более чем 200-тысячный, на самом деле насчитывал не более 40 тысяч участников. Такие выводы, по его словам, можно сделать из анализа снимков российских Воздушно-космических сил.

Группа Conflict Intelligence Team провело свое расследование.

«Судя по всему, свое заявление Хренин, как это уже делали его российские коллеги, позаимствовал из интернета. Снимки ВКС РФ и цифра в 40 000 впервые появились вечером 16 августа в двух твитах анонимного прокремлевского твиттер-аккаунта „СНК“, который в последнее время активно публикует сводки из Беларуси и высказывается в поддержку Лукашенко», — говорится в тексте.

На указанных снимках изображена местность в районе архитектурно-скульптурного комплекса «Минск — город-герой». Проводя геолокацию каждого из четырех снимков, авторы обратили внимание на то, что все они сняты с разного ракурса. Однако в виду особенностей съемки во время дистанционного зондирования Земли, спутники не способны за один пролет снять одну и ту же местность в разных ракурсах, под разным углом к плоскости Земли.

«Учитывая описанное, а также тот факт, что анализируемые „спутниковые снимки“ очень детализированы, мы полагаем что съемка была произведена „космическим спутником“ ВКС РФ, скажем, семейства DJI. Наша команда обладает аналогичным „космическим спутником“: DJI Mavic 2 Zoom. Основываясь на своем многолетнем опыте получения снимков с данного аппарата, мы полагаем, что съемка в Минске происходила с „надземной орбиты“ высотой около 200−300 метров», — подытоживают авторы текста.

Благодаря яркой, солнечной погоде на анализируемых снимках очень хорошо видны тени, отбрасываемые различными вертикальными предметами (такими как фонарные столбы или стела). Они и выступили в роли своеобразных солнечных часов. Используя сервис SunCalc, авторы установили время съемки каждого кадра.

Оказалось, что анализируемые снимки были сделаны около 14.45 местного времени 16 августа, когда колонны протестующих только направлялись к стеле «Минск-город герой». И на кадрах, снятых с примерно одного ракурса и опубликованных в 14.33 и 15.47 соответственно, видно, что за это время количество протестующих в районе стелы значительно возросло.

То есть, скорее всего, снимки были сделаны с беспилотника или вертолета и примерно за час-два до сбора основной части людей.

 
Теги: Минск
 
 
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По их мнению, снимки, по которым делался подсчет, были сделаны примерно за час-два до сбора основной части людей.
 
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