Российские блогеры разобрали заявление министра обороны РБ, что на акции у стелы было 40 тысяч

Источник материала: Tut.by

Conflict Intelligence Team — группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источниками — разобрала у себя в блоге заявление министра обороны Беларуси о том, что 16 августа на акции у стелы в Минске было только 40 тысяч. В итоге авторы пришли к выводу, что это неверный результат, и что фото были сделаны примерно за час-два до сбора основной части людей.



Во время акции у стелы в Минске 16 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что 16 августа у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей прошла акция, на которую, по нашим подсчетам , могло прийти 220 тысяч человек. Однако позже издание «Наша ніва» опубликовало расшифровку ежемесячной лекции Виктора Хренина для высшего командного состава белорусской армии, где министр обороны, в частности, сказал , что митинг 16 августа в Минске возле стелы «Минск — город-герой», заявленный как более чем 200-тысячный, на самом деле насчитывал не более 40 тысяч участников. Такие выводы, по его словам, можно сделать из анализа снимков российских Воздушно-космических сил.

Группа Conflict Intelligence Team провело свое расследование.

«Судя по всему, свое заявление Хренин, как это уже делали его российские коллеги , позаимствовал из интернета. Снимки ВКС РФ и цифра в 40 000 впервые появились вечером 16 августа в двух твитах анонимного прокремлевского твиттер-аккаунта „СНК“, который в последнее время активно публикует сводки из Беларуси и высказывается в поддержку Лукашенко», — говорится в тексте.

А теперь ВНИМАНИЕ!

Благодаря ВКС РФ снимки из космоса с хорошей детализацией в самый пик сбора оппозиции у стеллы «Минск — город Герой». Не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером. pic.twitter.com/bowefsOnqe — СНК (@cnkrusv) August 16, 2020

На указанных снимках изображена местность в районе архитектурно-скульптурного комплекса «Минск — город-герой». Проводя геолокацию каждого из четырех снимков, авторы обратили внимание на то, что все они сняты с разного ракурса. Однако в виду особенностей съемки во время дистанционного зондирования Земли , спутники не способны за один пролет снять одну и ту же местность в разных ракурсах, под разным углом к плоскости Земли.

«Учитывая описанное, а также тот факт, что анализируемые „спутниковые снимки“ очень детализированы, мы полагаем что съемка была произведена „космическим спутником“ ВКС РФ, скажем, семейства DJI . Наша команда обладает аналогичным „космическим спутником“: DJI Mavic 2 Zoom. Основываясь на своем многолетнем опыте получения снимков с данного аппарата, мы полагаем, что съемка в Минске происходила с „надземной орбиты“ высотой около 200−300 метров», — подытоживают авторы текста.

Благодаря яркой, солнечной погоде на анализируемых снимках очень хорошо видны тени, отбрасываемые различными вертикальными предметами (такими как фонарные столбы или стела). Они и выступили в роли своеобразных солнечных часов. Используя сервис SunCalc , авторы установили время съемки каждого кадра.

Оказалось, что анализируемые снимки были сделаны около 14.45 местного времени 16 августа, когда колонны протестующих только направлялись к стеле «Минск-город герой». И на кадрах, снятых с примерно одного ракурса и опубликованных в 14.33 и 15.47 соответственно, видно, что за это время количество протестующих в районе стелы значительно возросло.

То есть, скорее всего, снимки были сделаны с беспилотника или вертолета и примерно за час-два до сбора основной части людей.