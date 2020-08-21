Митинги в поддержку мира и безопасности проходят в городах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В городах Беларуси проходят митинги в поддержку спокойствия, мира и безопасности, передает телеканал «МИР24».

В Витебске сторонники действующего главы государства собрались в Летнем амфитеатре. Многие пришли с национальной символикой. А в Гродно устроили автопробег с флагом Беларуси. В некоторых регионах на акциях установили открытый микрофон, чтобы каждый желающий смог высказать свою гражданскую позицию.

«В каждой стране хватает проблем. Но это все разрешимо через диалог. Я думаю, что можно с нормальными людьми беседовать и с той стороны. Без эмоций, поговорить, что ждет эту страну, если разрушить все. Как раньше все было: разрушим до основания, а потом? Что потом?» – рассказывает участник митинга.

«Мысль только одна: за будущую нашу Беларусь, стабильную, за то, чтобы мы спокойно растили своих детей, для того, чтобы было будущее у них», – делится пришедшая на митинг женщина.

«Важно, чтобы раскола не было в обществе. Потому что и друзья, и знакомые разделились. Кто-то перестает общаться. Это самое страшное. За мир!» – говорит другой участник митинга.