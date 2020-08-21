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Госпогранкомитет: обстановка на рубежах Беларуси стабильна и контролируема

21.08.2020 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как сообщает Госпогранкомитет, обстановка на рубежах стабильна и контролируема при всей напряженности момента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В рамках усиления госграницы мероприятия проведены по всем рубежам. Особое внимание – западному и северо-западному направлениям. Здесь помимо штатных подразделений запланировано применение резервов. Белорусские пограничники в профессиональном и моральном плане готовы к выполнению поставленных задач.

Госпогранкомитет: обстановка на рубежах Беларуси стабильна и контролируема

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:  
Что касается «зеленой границы», то это увеличение количества пограничных нарядов, увеличение плотности охраны государственной границы, глубинные охраны государственной границы. На отдельных дорогах в направлениях выставляются специальные пограничные наряды, контрольные посты, которые осуществляют контроль за въездом в пограничную зону.   

Если же касаться пунктов пропуска, то это мероприятия по увеличению количества личного состава, несущего службу в пограничных нарядах, усиление проверки документов. С этой целью выставляются как специальные пограничные наряды, так и предусматривается применение специальной техники по досмотру документов, а также по проверке транспортных средств.  

С целью исключения проникновения на территорию Республики Беларусь оружия, боеприпасов, других каких-то деструктивных средств, которые будут влиять на общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь.  

Госпогранкомитет: обстановка на рубежах Беларуси стабильна и контролируема

В Госпогранкомитете также обращают внимание, что граждане, которые законно пересекают границу, будут оформлены в кратчайшее время.  

Люди в материале: Игорь Буткевич

 
 
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Новости Беларуси. Как сообщает Госпогранкомитет, обстановка на рубежах стабильна и контролируема при всей напряженности момента, сообщили в программе Новости «24...
 
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