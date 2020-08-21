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«Нам готовили эту заварушку»: Лукашенко пообщался с работниками агрокомбината
21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пригороде Минска, передает «МИР 24».
Лукашенко почти час общался с работниками предприятия. Белорусский лидер, в частности, прокомментировал обстановку, которая складывается внутри и вокруг страны после президентских выборов.
«Дзержинский» – один из крупнейших агрокомбинатов в стране. Здесь занимаются птицеводством, разведением крупного рогатого скота, рыбы. Производят корма. 20% всего белорусского мяса птицы приходится на «Дзержинский».
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Белорусский лидер, в частности, прокомментировал обстановку, которая складывается внутри и вокруг страны после президентских выборов.
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