«Нам готовили эту заварушку»: Лукашенко пообщался с работниками агрокомбината

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пригороде Минска, передает «МИР 24».

Лукашенко почти час общался с работниками предприятия. Белорусский лидер, в частности, прокомментировал обстановку, которая складывается внутри и вокруг страны после президентских выборов.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом: и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», – сказал Лукашенко.

«Дзержинский» – один из крупнейших агрокомбинатов в стране. Здесь занимаются птицеводством, разведением крупного рогатого скота, рыбы. Производят корма. 20% всего белорусского мяса птицы приходится на «Дзержинский».