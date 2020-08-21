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Прогноз погоды на выходные: в субботу тепло и без осадков, в воскресенье – дождливо

21.08.2020 19:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на выходные: в субботу тепло и без осадков, в воскресенье – дождливо

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. Если, в субботу будет сухо и солнечно, то уже в воскресенье вновь зарядят дожди. При этом температурный фон сохранится повышенный.

22 августа, территория страны будет находиться под влиянием антициклона, по имени «Федерик», который медленно смещается с запада на восток. В результате воздушные течения развернутся на юго-западные и начнет поступать, более теплый воздух, что сулит погожий летний денек с температурным фоном, немного выше нормы.

В субботу - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в крайних восточных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 70%. Ночью и утром будет сгущаться туман. Видимость до 500 м. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В 8:00 температура воздуха составит от +13°C по северо-востоку до +17°C по юго-западу, в низких местах до +7…+9°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от +21°C по Витебской области до +28°C по Брестской.

К вечеру температура немного понизится - от +17°C в северо-восточных районах до +25°C в западных. 

В воскресенье очередная серия атмосферных фронтов с Западной Европы принесет дождливую погоду. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…+15°C, по западу до +18°C, максимальная днем +20…+27°C, в юго-восточных районах до +29°C. В начале следующей недели в Беларуси продолжится неустойчивая с осадками погода. Во многих районах пройдут дожди различной интенсивности и будет умеренно тепло. В разгар дня +18…+25°C. 

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В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. Если, в субботу будет сухо и солнечно, то уже в воскресенье вновь зарядят дожди. При этом температурный фон...
 
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