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Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея

21.08.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава Соколовского, который включил известную песню «Перемен» на концерте в Минске 6 августа. Роберта Цоя в пятницу, 21 августа, цитирует «Газета.Ru».

«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — понадеялся отец Цоя.
 
Теги: Минск
 
 
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Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава...
 
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