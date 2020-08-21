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Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея
Источник материала: Партизан
Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава Соколовского, который включил известную песню «Перемен» на концерте в Минске 6 августа. Роберта Цоя в пятницу, 21 августа, цитирует «Газета.Ru».
«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — понадеялся отец Цоя.
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Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава...
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