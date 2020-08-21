По центру Гомеля в поддержку Лукашенко прошли комбайны и снегоуборщики (видео)

Источник материала: Onliner Гомель не устает удивлять креативом. Вчера здесь под крики «Уходи» кругами ездили автомобили и мотоциклы с флагами и музыкой про «Саню». Но это уже не очень модно. Сегодня пошли комбайны, мусоровозы, снегоуборочная техника... Всего 64 единицы. Для того чтобы огромные зерноуборочные КЗСы (с гибридной системой обмолота) прошли по самой оживленной улице города, здесь перекрыли движение. Такого улица Советская не видела даже при Брежневе.

Акция называется «Экономика против забастовки».

Во главе колонны, вслед за «Уралом» с колонками двигались 8 комбайнов «Гомсельмаша». За ними, похоже, весь парк тяжелой и не очень техники, имеющейся у предприятий и организаций города.



После прохождения по городу машины в течение нескольких дней будут выставлены на площади Ленина.

(будет дополнено)