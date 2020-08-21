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Белорусские волейбольные клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

21.08.2020 20:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские волейбольные клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

«Минчанка» сразится с немецким «Штутгартом». 

Стартовые поединки состоятся 22–24 сентября. В отборочной стадии выступят 12 команд. И лишь три клуба попадут в групповую стадию турнира. В мужской Лиге чемпионов немного другой формат. «Строитель» сыграет в квалификационной группе C вместе с голландским «Апелдорном», польским клубом «Ястржембски». Солигорский «Шахтёр» выступит в группе Е, где сразится со швейцарским «Амрисвиллем» и бельгийским «Гринярдом».

Фото: БЕЛТА

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«Минчанка» сразится с немецким «Штутгартом».  Стартовые поединки состоятся 22–24 сентября. В отборочной стадии выступят 12 команд. И лишь три клуба попадут в...
 
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