Белорусские волейбольные клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

«Минчанка» сразится с немецким «Штутгартом».

Стартовые поединки состоятся 22–24 сентября. В отборочной стадии выступят 12 команд. И лишь три клуба попадут в групповую стадию турнира. В мужской Лиге чемпионов немного другой формат. «Строитель» сыграет в квалификационной группе C вместе с голландским «Апелдорном», польским клубом «Ястржембски». Солигорский «Шахтёр» выступит в группе Е, где сразится со швейцарским «Амрисвиллем» и бельгийским «Гринярдом».

Фото: БЕЛТА

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