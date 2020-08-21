|
Белорусские волейбольные клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
«Минчанка» сразится с немецким «Штутгартом».
Стартовые поединки состоятся 22–24 сентября. В отборочной стадии выступят 12 команд. И лишь три клуба попадут в групповую стадию турнира. В мужской Лиге чемпионов немного другой формат. «Строитель» сыграет в квалификационной группе C вместе с голландским «Апелдорном», польским клубом «Ястржембски». Солигорский «Шахтёр» выступит в группе Е, где сразится со швейцарским «Амрисвиллем» и бельгийским «Гринярдом».
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минчанка» сразится с немецким «Штутгартом». Стартовые поединки состоятся 22–24 сентября. В отборочной стадии выступят 12 команд. И лишь три клуба попадут в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)