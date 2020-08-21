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Лукашенко предложил Макрону свое посредничество в диалоге с "желтыми жилетами"

21.08.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его предложение стать посредником вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в диалоге действующего реждима с белорусским гражданским обществом, которое настаивает на проведении повторных выборов.

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - заявил Лукашенко.

Видеофрагмент выступления президента распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", пишет interfax.by
 
 
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Президент Беларуси ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его предложение стать посредником вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем...
 
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