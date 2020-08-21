"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - заявил Лукашенко.





interfax.by Видеофрагмент выступления президента распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", пишет



