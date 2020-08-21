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Селфи с ножом у горла спасло женщину от бывшего мужа в России
Источник материала: ОНТ
В Омске (Россия) спецназ освободил женщину, насильно удерживаемую бывшим мужем. Мужчина угрожал заложнице ножом,
Мужчину был доставлен в отдел полиции. Уточняется, что мужчина приехал в гости к бывшей жене, употребил алкогольные напитки и начал вести себя агрессивно. Экс-супруг угрожал женщине ножом.
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В Омске (Россия) спецназ освободил женщину, насильно удерживаемую бывшим мужем. Мужчина угрожал заложнице ножом, информирует РИА «Новости». Мужчину был доставлен...
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