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Селфи с ножом у горла спасло женщину от бывшего мужа в России

21.08.2020 20:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Селфи с ножом у горла спасло женщину от бывшего мужа в России

В Омске (Россия) спецназ освободил женщину, насильно удерживаемую бывшим мужем. Мужчина угрожал заложнице ножом, информирует РИА «Новости». 

Мужчину был доставлен в отдел полиции. Уточняется, что мужчина приехал в гости к бывшей жене, употребил алкогольные напитки и начал вести себя агрессивно. Экс-супруг угрожал женщине ножом.

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В Омске (Россия) спецназ освободил женщину, насильно удерживаемую бывшим мужем. Мужчина угрожал заложнице ножом, информирует РИА «Новости».  Мужчину был доставлен...
 
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