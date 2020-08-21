История и значение бело-красно-белого флага. Мнение Григория Азарёнка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Протестные акции в Беларуси проходят под бело-красно-белым полотнищем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знамя было отвергнуто подавляющим большинством белорусов на общереспубликанском референдуме. Основной причиной послужило то, что его использовали коллаборационисты времен Великой Отечественной войны.

История и значение символа – авторский материал Григория Азарёнка.

Григорий Азаренок:

Все материальное определяется символами. То, что ты выбираешь для себя как главенствующий образ, неизменно накладывает отпечаток на действия, поведение, слова и поступки. Геральдика имеет колоссальное значение в истории государств, народов и отдельных личностей. Исторически белорусская оппозиция выбрала для себя бело-красно-белое полотнище.





Андрей Лазуткин, политолог:

Во время февральской революции появился этот бело-красно-белый флаг. Он обозначал социалистов, которые против большевиков. На этой базе действовало правительство Рады БНР, которое сначала поддержало Кайзера, потом поддержало Пилсудского, потом из-за этого раскололось, действовало в иммиграции в Чехии. То есть это люди, которые все время пытались прийти к власти не каким-то путем массовых честных выборов. Они все время подстраивались под ту силу, которая была.

Григорий Азаренок:

Впервые этот флаг мы встречаем в 1918 году. Период разрухи, разлома и распада. Его использовала так называемая Рада БНР – самопровозглашенный, никем не избранный орган, который появился в период немецкой оккупации. И первым делом – предательство.





Кайзеру вялікай Германіі Вільгельму II. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі звяртаецца да вашай вялікасці са словамі глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі германскімі войскамі ад цяжкага чужога ціску, гвалту і анархіі. Толькі ў хаўрусе з Германскай імперыяй, толькі пад абаронаю германскай дзяржавы бачыць Рада добрую волю сваёй краіны ў будучыні.

Григорий Азаренок:

Тогда опереточная Рада БНР просуществовала недолго. Никакой поддержки в широких народных массах авантюристы не нашли. В Беларуси началось социалистическое строительство. Новый этап исторической жизни бело-красно-белых начался спустя несколько десятков лет. И вновь он пришел сюда с немецкими штыками.





Ад другога Ўсебеларускага кангрэсу, ад 27 чэрвеня 1944 году ў Менску. Правадыру вялікай Нямеччыны Адольфу Гітлеру. Другі Ўсебеларускі кангрэс далучыў нам даслаць вам, фюрэр, прывітанне і запэўніць вас, што беларускі народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкім жаўнерам супраць супольнага нашага ворага.

Это написано в тот момент, когда тысячи наших сел и деревень сжигались оккупантами. Когда миллионы белорусов сражались в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах. Вся политическая жизнь белорусских националистов, чьим символом стало бело-красно-белое полотнище – это предательство своего народа.





Андрей Муковозчик, журналист:

Пусть они, те, которые поднимают этот флаг над собой, над своими толпами, над своими детьми, пусть они мне сначала скажут, как мне относиться к следующей картине: вот висит Володя Щербацевич, мальчик, который отстаивал свою родную землю до последнего, до конца. А вот мимо него шагают коллаборационисты, шагают нестойкие духом, шагают те испугавшиеся, шагают те, предавшие родину. И они идут под бела-чырвона-белым флагом. Вот когда они мне скажут, что да, это знамя было опоганено теми, назовут их по именам, когда мы их всем обществом осудим, возможно, тогда можно будет говорить о том, что бела-чырвона-белы флаг как бы допустим в каких-то вариантах где-то.

Оппоненты пытаются доказать, что это историческое знамя земель Белой Руси. Но никакой научной критики это не выдерживает. Вот что писал в берлинской газете «Раніца» (от 26 ноября 1944 года) поэт, коллаборационист Антон Адамович.





Выбор идеалов неслучаен. Многие видели, как на шествиях исполняют так называемый гимн белорусской эмиграции. Слова песни «Магутны Божа» были написаны в 1943 году Натальей Арсеньевой – коллаборационистской и женой Франца Кушеля, создателя «Белорусской самообороны» – подразделения, находившегося в подчинении нацистов.









Андрей Лазуткин:

Здесь бело-красно белый флаг использовался для гражданской администрации. Им обозначались войсковые формирования. То есть это были SD, 30-я дивизия СС Беларуси, полиция – все они его радостно и хорошо применяли. Конечно же, флаг этот себя замарал значительно. На референдуме 1995 года этот вопрос вносился, люди свой выбор сделали.

Григорий Азаренок:

Организаторы нынешних протестов принципиально стараются не поддерживать свою идеологичность, однако уши спрятать невозможно. Их отношение к истории и народу однозначно. Вот что пишет главный рупор оппозиционной пропаганды, описывая людей, чьи взгляды отличаются.





Григорий Азаренок:

Если это не фашизм, то что тогда фашизм?

В Координационный совет вошла журналистка Светлана Алексиевич. Начинавшая с воспевания Дзержинского, она пришла к таким взглядам.





Григорий Азаренок:

Те, кто ходят на митинги – вы знаете все это? Вы знаете, под какое знамя становитесь? Подождите. Женщины в белом с цветами нужны сейчас, для картинки. Потом их заменят штурмовики и факельные шествия. Фашизм всегда проявляет себя в своих оккультных ритуалах. Посмотрите на это видео. В день похорон погибшего демонстранта прямо на месте гибели веселый танец.









Григорий Азаренок:

К счастью, Беларусь имеет генетическое отторжение к фашизму. И поэтому знамя трусости, предательства и позора никогда не заменит наш исторический флаг. Тот, за который погиб каждый третий белорус в той страшной войне. Флаг труда и справедливости. Флаг победы, мира и процветания. Наш флаг.