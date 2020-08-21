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«В итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал». Зарубежные политологи о ситуации в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопросов к бывшим кандидатам все больше. Ответов – все меньше. Причем эти вопросы задают уже не только в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понимать ситуацию хотели бы и зарубежные эксперты. Многим важно услышать, что дальше, какие действия последуют за громкими призывами и сомнительными обещаниями? Профессиональный взгляд извне. Предлагаем послушать мнение зарубежных политологов.
Алексей Якубин, политолог (Украина):
Вспоминаются слоганы наших известных политических партий «Будуть жити по-новому». Хотят «перамен». Вот, «будуть жити по-новому».
Алексей Якубин:
Плюс, мне кажется, что у оппозиции, так себя называют, действительно есть еще – мы уже с вами говорили – разброды, шатания в руководящих органах. Это раз. Плюс у них нет до конца понимания. Ну хорошо, вышли люди, ходили на улицы. Сейчас протест, страйки не получаются. А что дальше?
Николай Стариков, писатель, политолог (Россия):
Это что, не вмешательство внешнее? Непонятно кому, непонятно, на какие нужды. Сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а какая международная консалтинговая компания потом даст отчет, на что эти деньги были потрачены. Или они будут потрачены на подкупы, на покупку всевозможных вещей, необходимых для захвата власти? То есть внешнее вмешательство абсолютно существует.
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Новости Беларуси. Вопросов к бывшим кандидатам все больше. Ответов – все меньше. Причем эти вопросы задают уже не только в Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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