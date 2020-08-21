Тысячи жителей Литвы устроят акцию в поддержку белорусов

Источник материала: АФН

Около 30 000 человек в Литве собираются 23 августа встать в единую цепь, начинающуюся в Вильнюсе и простирающуюся до границы с Беларусью, чтобы продемонстрировать свою солидарность с белорусами, борющимися за свободу и свои демократические права.

Как подчеркнул в пятницу, 21 августа, архиепископ Вильнюса Гинтарас Грусас, сообщая об акции, получившей название Freedom way for Belarus, "литовцы хорошо помнят о своей долгой борьбе за независимость".

23 августа - традиционный день памяти в Литве. Именно в этот день в 1939 году в Москве был подписан пакт Молотова - Риббентропа, из-за которого "многие страны потеряли свободу", подчеркнул Грусас.

В память об этом событии 23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в единую цепь, протянувшуюся от Вильнюса до Таллина, чтобы показать, как велика их "жажда свободы".

Тем временем глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) направил католическим епископам в Беларуси письмо со словами поддержки, сообщает информагентство KNA. Реагируя на него, глава УГКЦ, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук сообщил, что будет молиться о прекращении насилия, восстановлении справедливости, мире и общественном согласии.