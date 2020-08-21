Специалисты Беларуси напомнили историю бело-красно-белого флага

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестами в стране в ближайшие дни. Это заявление он сделал на встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский» . Оппозиция продолжает выходить на улицы городов. Но митинги уже не такие массовые. Тем временем историки в Беларуси обращают внимание на флаг и символику, которую используют протестующие, передает «МИР 24».

Во время немецкой оккупации, когда погиб каждай третий белорус, бело-красно-белый флаг несли по улицам городов коллаборационисты вместе с нацистской символикой. Эксперты подчеркивают, что в годы Великой Отечественной войны это был флаг противостояния с Красной Армией и партизанами, которые вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков.