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Специалисты Беларуси напомнили историю бело-красно-белого флага
21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Во время немецкой оккупации, когда погиб каждай третий белорус, бело-красно-белый флаг несли по улицам городов коллаборационисты вместе с нацистской символикой. Эксперты подчеркивают, что в годы Великой Отечественной войны это был флаг противостояния с Красной Армией и партизанами, которые вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков.
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Эксперты подчеркивают, что в годы ВОВ это был флаг противостояния с Красной Армией и партизанами, которые вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков.
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