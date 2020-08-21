ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалисты Беларуси напомнили историю бело-красно-белого флага

21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестами в стране в ближайшие дни. Это заявление он сделал на встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский». Оппозиция продолжает выходить на улицы городов. Но митинги уже не такие массовые. Тем временем историки в Беларуси обращают внимание на флаг и символику, которую используют протестующие, передает «МИР 24».

Во время немецкой оккупации, когда погиб каждай третий белорус, бело-красно-белый флаг несли по улицам городов коллаборационисты вместе с нацистской символикой. Эксперты подчеркивают, что в годы Великой Отечественной войны это был флаг противостояния с Красной Армией и партизанами, которые вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков.

«К сожалению, многие не знают или забывают о том, что этот же бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны и теми людьми, которые сотрудничали с оккупационными властями, рассчитывая на то, что, может быть, каким-то образом им удастся создать какое-то государство», – рассказал директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты подчеркивают, что в годы ВОВ это был флаг противостояния с Красной Армией и партизанами, которые вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 70% сотрудников "Молодечномебели" подписали обращение к председателю райисполкома с требованием новых выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика