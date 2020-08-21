"Мы, работники ЗАО "Молодечномебель", крайне обеспокоены политической ситуацией в нашей стране, желаем скорейшего разрешения конфликта, установления мира, справедливости, соблюдения законодательства; для этого требуем соблюдения следующего:





Признать недействительными результаты выборов 9 августа 2020 года в связи с большим количеством нарушений, допущенных на всех этапах избирательной кампании.





Провести демократические выборы Президента Республики Беларусь, исключая факты фальсификации, при участии наблюдателей от трудовых коллективов и представителей международных организаций.





Освободить задержанных на акциях протеста и политзаключенных, сняв все обвинения.





Прекратить преследование участников мирных акций протеста силовыми структурами, не допустить применения различных санкций к работникам, выражающим свои политические взгляды.





Освещать в СМИ реальные события в стране.





Привлечь к ответственности лиц, причастных к задержанию мирных граждан и издевательств над задержанными».





Обращение от предприятия принес сотрудник Владимир Станевич:





- Обращение подписала большая часть наших сотрудников. Из тех, кто работал сегодня, это 73,7%, - говорит Владимир. - Люди стояли в очереди, чтобы подписаться. У меня иногда спрашивают, не боюсь ли я последствий за то, что открыто высказываю свою позицию. Да, у меня маленькая внучка. Мне хотелось бы ею радоваться, растить ее. Но и смотреть на происходящее я спокойно не могу – - поделился Владимир.





Пока Владимир Станевич и член инициативной группы Александр Бадин стояли на крыльце райисполкома, из него вышел председатель Юрий Горлов. Мужчины обратились к председателю, но ответа не получили.





В райисполкоме сотрудница приняла обращение. Сказала подождать, пока документ зарегистрируют.



