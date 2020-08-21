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Более 70% сотрудников "Молодечномебели" подписали обращение к председателю райисполкома с требованием новых выборов

21.08.2020 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 21 августа, 302 работника ЗАО» Молодечномебель " подписали обращение к председателю Молодечненского райисполкома Юрию Горлову. Сегодня на предприятии работало 410 человек.

"Мы, работники ЗАО "Молодечномебель", крайне обеспокоены политической ситуацией в нашей стране, желаем скорейшего разрешения конфликта, установления мира, справедливости, соблюдения законодательства; для этого требуем соблюдения следующего:

Признать недействительными результаты выборов 9 августа 2020 года в связи с большим количеством нарушений, допущенных на всех этапах избирательной кампании.

Провести демократические выборы Президента Республики Беларусь, исключая факты фальсификации, при участии наблюдателей от трудовых коллективов и представителей международных организаций.

Освободить задержанных на акциях протеста и политзаключенных, сняв все обвинения.

Прекратить преследование участников мирных акций протеста силовыми структурами, не допустить применения различных санкций к работникам, выражающим свои политические взгляды.

Освещать в СМИ реальные события в стране.

Привлечь к ответственности лиц, причастных к задержанию мирных граждан и издевательств над задержанными».

Обращение от предприятия принес сотрудник Владимир Станевич:

- Обращение подписала большая часть наших сотрудников. Из тех, кто работал сегодня, это 73,7%, - говорит Владимир. - Люди стояли в очереди, чтобы подписаться. У меня иногда спрашивают, не боюсь ли я последствий за то, что открыто высказываю свою позицию. Да, у меня маленькая внучка. Мне хотелось бы ею радоваться, растить ее. Но и смотреть на происходящее я спокойно не могу – - поделился Владимир.

Пока Владимир Станевич и член инициативной группы Александр Бадин стояли на крыльце райисполкома, из него вышел председатель Юрий Горлов. Мужчины обратились к председателю, но ответа не получили.

В райисполкоме сотрудница приняла обращение. Сказала подождать, пока документ зарегистрируют.

Как рассказал журналисту "Региональной газеты" Владимир Станевич, работники исполкома объяснили, что в оформлении документа есть определенные неточности. Поэтому принять обращение могут только как от физического лица. Владимир посоветовался с руководителем предприятия и юристом и подал обращение от себя лично. В исполкоме сообщили, что ответ дадут в течение месяца.
 
 
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Сегодня, 21 августа, 302 работника ЗАО» Молодечномебель " подписали обращение к председателю Молодечненского райисполкома Юрию Горлову. Сегодня на предприятии...
 
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