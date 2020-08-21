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Украина приостанавливает действие безвиза с Беларусью

21.08.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 сентября гражданам Украины для поездок в Беларусь понадобится загранпаспорт.

Украина приостанавливает действие безвиза с Беларусью
Кабинет Министров Украины принял постановление "О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан". Оно вступает в силу 1 сентября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет gordonua.com.

Новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта их идентификация является гораздо более сложной процедурой, чем при потере загранпаспорта.

Вместе с тем украинские пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждым гражданином, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что отсрочка нового порядка до 1 сентября нынешнего года была введена для того, чтобы граждане могли заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.


Украинцы, проживающие на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте.

Граждан Украины, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники пропустят беспрепятственно по внутренним паспортам.

Граждане Украины – жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 1 сентября гражданам Украины для поездок в Беларусь понадобится загранпаспорт.
 
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