Украина приостанавливает действие безвиза с Беларусью

gordonua.com . Кабинет Министров Украины принял постановление "О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан". Оно вступает в силу 1 сентября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет





Новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта их идентификация является гораздо более сложной процедурой, чем при потере загранпаспорта.





Вместе с тем украинские пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждым гражданином, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.





В Госпогранслужбе Украины напомнили, что отсрочка нового порядка до 1 сентября нынешнего года была введена для того, чтобы граждане могли заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.









Украинцы, проживающие на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте





Граждан Украины, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники пропустят беспрепятственно по внутренним паспортам.





Граждане Украины – жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.



