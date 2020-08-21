Почему дорожает валюта и когда может остановиться рост курсов евро и доллара

Источник материала: Tut.by

Банки сегодня заметно подняли курсы доллара и евро. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у эксперта, что дальше будет с долларом и евро. Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что рост курсов валют сейчас может происходить по двум причинам.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

- Первая – это то, что у нас сейчас происходит в политической сфере – разочарование и резкий рост девальвационных ожиданий и как следствие набег населения на обменники. Резкое желание купить валюту на все доступные рубли. Если причина в этом, то высокий спрос на валюту может быть достаточно продолжительное время – неделя, несколько, пока граждане не конвертируют в валюту каждый доступный им свободный рубль.

Другой причиной, по мнению аналитика, может быть повышенный спрос на валюту со стороны одного или нескольких крупных предприятий.

- Бывает у нас, что предприятия не имеют валютной выручки, но имеют валютные кредиты. Когда приходят сроки платить, они выходят на биржу и активно покупают валюту, чтобы погасить кредит. Сегодня на бирже по доллару был оборот больше 70 миллионов. Это второй по величине оборот торгов валюты с начала года. Выше был только 23 марта, когда доллар достиг исторического максимума в районе 2,64 рубля.

Если это спрос со стороны предприятий, которым нужно разово погасить кредит или оплатить контракт, то в этом случае это может быть непродолжительной историей. Спрос пропадет, как только предприятия закупятся валютой и курс может откатить назад. Как это было в конце марта и начале апреля – курсы сильно выросли, а потом отыграли большую часть этого роста.

Некоторые люди считают, что рост курсов валют сейчас связан со включением властями печатного станка. Однако Вадим Иосуб говорит, что делать такие выводы пока рано.

- Включение печатного станка – это когда в экономику поступают невозвратные кредиты. В последние дни этой недели мы видим резкий рост кредитования Нацбанком коммерческих банков. Со среды сотни миллионов белорусских рублей Нацбанк предлагал коммерческим банкам. Если эти банки раздадут деньги неэффективным госпредприятиям, а те эти кредиты не вернут, то тогда эту ситуацию можно будет характеризовать как работу печатного станка. Но пока мы не знаем, куда банки направят эти деньги, будут ли эти кредиты возвращены, судить сложно. Но можно точно сказать, что рост валюты произошел, когда регулятор начал активно накачивать банки белорусскими рублями.