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Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Сотрудники уголовного розыска работают с подобными обращениями круглосуточно. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков. Между тем причины, по которым белорусы не выходят на связь, зачастую не имеют отношения к акциям протеста.
Дмитрий Крюков, начальник отдела ГУУР МВД:
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Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9
Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе...
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