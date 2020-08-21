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Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9

21.08.2020 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9

За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Сотрудники уголовного розыска работают с подобными обращениями круглосуточно. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков. Между тем причины, по которым белорусы не выходят на связь, зачастую не имеют отношения к акциям протеста.

Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9

Дмитрий Крюков, начальник отдела ГУУР МВД:
Помимо лиц, которые были задержаны за совершение административных правонарушений либо уголовно наказуемых преступлений, также есть и другие категории граждан, которые пропадают довольно часто. Это и граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, регулярно уходят с места жительства и не поддерживают связь со своими родственниками. Это и лица, уехавшие за пределы Республики Беларусь на заработки, никого не предупредив, а также ряд иных категорий граждан. Например, если брать популярный информационный ресурс TUT.BY, который мы отрабатывали в течение этой недели: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9.

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Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе...
 
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