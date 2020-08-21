Улицы белорусских городов утопают в государственной символике: люди хотят мира и счастливой жизни в стране, которую создавали 26 лет

Источник материала: ОНТ

В преддверии выходных улицы белорусских городов утопают в государственной символике. С флагами и плакатами в руках выходят жители областных центров, городов и посёлков. Люди хотят мира, уверенности в завтрашнем дне и счастливой жизни в своей стране, которую создавали 26 лет.

Брестская крепость – место, где редко бывает шумно. Но столько людей, как сегодня, здесь собирается разве что в юбилейные даты. Место памяти и безграничного уважения к подвигу наших предков. Мемориал и сегодня – символ крепости духа и сохранения мира, несмотря на то, что именно здесь для Беларуси началась война. Сохранить мир и взаимопонимание в родной стране – главная цель для всех.

К акции каждый день присоединяются всё больше районных центров. Щучин – хоть и небольшой, зато развитый промышленный город. На митинг жители пришли семьями – взрослые привели пожилых родителей, детей и внуков. У всех желающих была возможность поговорить с главой района. Праздничная атмосфера, которая объединяет.

Волна государственной солидарности вышла за пределы страны. Поддержать нынешний курс Беларуси к посольству в Москве пришли сегодня и россияне. Здесь ценят отношения, которые сложились в Союзном государстве, а то, что происходит у нас, и в России воспринимают, как личные события. В поддержку Беларуси участники акции специально заказали «говорящие футболки» - в цветах государственного флага Беларуси.

Но, пожалуй, самые масштабные акции поддержки проходят в белорусской столице. Митинг за стабильную и сильную Беларусь прошел на площади Победы. Участники в том числе возложили цветы к знаковому монументу. Представительницы союза женщин днём решили поддержать сотрудников метрополитена и посетили музей предприятия. А после работы на улицы стали выходить минчане. Собираться многие решают сами, сейчас несложно найти подобные акции. Концерты и выступления людей, которые рассказывают трогательные истории со сцены, говорят о единении. Объединяются и автомобилисты.

Эффектной колонной, не создавая трудностей при движении на главных проспектах десятки машин проехали через весь Минск. Развевающиеся флаги радовали пешеходов. Сейчас многие города присоединяются к дружественной акции. Впереди выходные и это время, когда каждому важно побыть с семьёй и просто подумать о ценностях, которые мы должны сохранить.

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