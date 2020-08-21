Об этом говорится в открытом обращении, подпись под которым поставили 668 работников предприятия.





В обращении говорится о том, что работники "Гродноэнерго" не признают результаты президентских выборов и обеспокоены тем, что происходит в стране последние две недели. Не видя возможности присоединиться к национальной забастовке, тем не менее, гродненцы озвучили свои требования к руководству города и области, тем самым выразив солидарность с участниками мирных протестов.





Среди требований:





1. Уважение и гарантия исполнения прав рабочих в соответствии с Конституцией и белорусским законодательством.





2. Проведение новых президентских выборов - честных и открытых.





3. Прекращение применения силы сотрудниками ОМОНа и милиции к мирному населению, незаконных арестов и задержаний.





4. Наказание виновных в незаконном задержании граждан и в применении к ним насилия - физического и психологического.





5. Освобождение политзаключенных и всех задержанных за время избирательной кампании.







