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В Гомеле вновь задержали журналиста Евгения Меркиса

21.08.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле 21 августа милиция вновь задержала журналиста Евгения Меркиса. Как сообщила его коллега Мария Дробышевская, это произошло в центре города, возле пиццерии «Италия». Что сейчас с ним, неизвестно.

В Гомеле вновь задержали журналиста Евгения Меркиса

Первый раз милиция задержала Меркиса 12 августа. На следующий день суд признал его виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии — женском шествии солидарности с задержанными на акциях против фальсификации президентских выборов, хотя там он работал как журналист. Суд арестовал Меркиса на 15 суток.

Весь срок журналист не отсидел: его, как и многих арестованных, отпустили досрочно, 16 августа.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 21 августа милиция вновь задержала журналиста Евгения Меркиса. Как сообщила его коллега Мария Дробышевская, это произошло в центре города, возле пиццерии...
 
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