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В Гомеле вновь задержали журналиста Евгения Меркиса
Источник материала: Навiны
В Гомеле 21 августа милиция вновь задержала журналиста Евгения Меркиса. Как сообщила его коллега Мария Дробышевская, это произошло в центре города, возле пиццерии «Италия». Что сейчас с ним, неизвестно.
Первый раз милиция
Весь срок журналист не отсидел: его, как и многих арестованных, отпустили досрочно, 16 августа.
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В Гомеле 21 августа милиция вновь задержала журналиста Евгения Меркиса. Как сообщила его коллега Мария Дробышевская, это произошло в центре города, возле пиццерии...
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