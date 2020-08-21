Чтобы отвечать за 30 детей, нужны стальные нервы и огромная выдержка. Зачем травить педагогов перед началом учебного года? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Учиться, как известно, никогда не поздно. А в школе для этого – самое время. И новый учебный год, несмотря на жаркие политические баталии, никто не отменял. Вместе с детьми (а может даже и больше них) в школу собираются родители.

Самый главный вопрос, которым задавались все родители в конце предыдущего учебного года – как собственно учиться. Весенние каникулы были продлены на три недели, учебный процесс шел, и если сначала все выдохнули, то дальше стало понятно, что его просто не будет. Сейчас в Беларуси подготовлены две платформы для онлайн-обучения. Сразу скажем: уроков в прямом эфире по-прежнему проводить не будут. Но со слов учителей: методички все от 1-го до 11-го классов разработаны с учетом того, что дети могут в школу и не ходить. Как это было во время пандемии. И кстати, выпускные экзамены этого года показали – уровень подготовки не упал. Просто родителям пришлось больше контролировать, как проводят время их школьники. Учебный год в цифрах – за парту сядут 1 млн 55 тыс. учеников. Из них 114 тыс. малышей пойдут в школу впервые, и это, конечно, событие для каждой семьи.

Пока все готовятся к 1 сентября, которое должно пройти, надеются в школах, без выпадов в сторону учителей. Гимназии, лицей, общеобразовательные учреждения – вовремя и после избирательной кампании уже в целом «наелись» инсталляций в свой адрес.

Так чувствует себя коллектив большой школы - это 208-я на юго-западе Минска. Для понимания - это крупный район. И в первые классы очередь - родители знают, что здесь хорошие педагоги. Сразу вопрос: вы бы хотели, чтобы учительница именно вашего ребенка была расстроена? Мы же все хотим от них чуткости, понимания, особенно тех, кто работает с младшими классами. И чтобы контролировать и отвечать за 30 детей, нужны стальные нервы и огромная выдержка. И при этом, чтобы они на «траурные ленты» не реагировали. Это просто свинство.

Вы знаете, что сейчас в детском саду родители подписывают бумагу, где красивым формальным языком изложено, что «нельзя хамить нянечкам и воспитателям». А без подписи получается можно? И это фантастика. Что кто-то это, судя по всему, уже делал!

Ну и надо быть последним трусом, чтобы на заборе по-тихому привязать траурную ленту. Вы где-нибудь за столом такое скажите взрослым людям: «я вот пошел и ленту привязал, потому что им не верю». И посмотрите, как на это будут реагировать.

Возвращаясь в школу. Есть прям неожиданные вещи. Предварительный график каникул. Осенью и весной они стали короче - приблизительно по 8 дней, хорошо получится отдохнуть только зимой - больше двух недель. Но это еще будут уточнять.

Школьные каникулы на 2020/2021 г.: осенние каникулы – 1-8 ноября; зимние каникулы – 25 декабря – 10 января; весенние каникулы – 28 марта-4 апреля

И знаете, какой будет тема первого урока в этом году: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Малышей просто учат любить страну. А в наших силах сделать так, чтобы и педагоги встретили этот день в хорошем настроении.

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