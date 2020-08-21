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Акция «Цепь покаяния» в Куропатах завершилась молитвой за освобождение политзаключенных
Источник материала: Навiны
Акция «Цепь покаяния» в урочище Куропаты завершилась молебном за освобождение политзаключенных, который провел пастор минской протестантской церкви христиан веры Евангельской «Иоанн Предтеча» Антоний Бокун.
Священнослужитель предложил помолиться «за освобождение политзаключенных, чтобы нашлись те, кто числится пропавшим без вести, чтобы не увеличился список жертв этого августа, и за всю Беларусь».
Несколько человек поделились мыслями и информацией о событиях последних дней в формате свободного микрофона.
После молитвы часть собравшихся разошлись, остальные стоят группами.
Несколько тысяч человек
Еще одна акция протестующих проходит в формате свободного микрофона на площади Независимости.
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Акция «Цепь покаяния» в урочище Куропаты завершилась молебном за освобождение политзаключенных, который провел пастор минской протестантской церкви христиан...
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