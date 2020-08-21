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Акция «Цепь покаяния» в Куропатах завершилась молитвой за освобождение политзаключенных

21.08.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акция «Цепь покаяния» в урочище Куропаты завершилась молебном за освобождение политзаключенных, который провел пастор минской протестантской церкви христиан веры Евангельской «Иоанн Предтеча» Антоний Бокун.

Акция «Цепь покаяния» в Куропатах завершилась молитвой за освобождение политзаключенных

Священнослужитель предложил помолиться «за освобождение политзаключенных, чтобы нашлись те, кто числится пропавшим без вести, чтобы не увеличился список жертв этого августа, и за всю Беларусь».

Несколько человек поделились мыслями и информацией о событиях последних дней в формате свободного микрофона.

После молитвы часть собравшихся разошлись, остальные стоят группами.

Несколько тысяч человек приняло участие в «Цепи покаяния», которая растянулась от урочища Куропаты — места массового захоронения жертв сталинских репрессий до центра изоляции правонарушителей на 1-м переулке Окрестина, куда массово свозили демонстрантов и случайных прохожих, задержанных после президентских выборов.

Еще одна акция протестующих проходит в формате свободного микрофона на площади Независимости.

 
 
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Акция «Цепь покаяния» в урочище Куропаты завершилась молебном за освобождение политзаключенных, который провел пастор минской протестантской церкви христиан...
 
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