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ГАИ: сотрудники будут ориентированы на фиксацию попыток заблокировать транспортные магистрали

21.08.2020 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах продолжаются призывы к блокированию дорог, созданию так называемых пробок солидарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ГАИ: сотрудники будут ориентированы на фиксацию попыток заблокировать транспортные магистрали

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:  
Сотрудники Госавтоинспекции в этот период будут ориентированы на фиксацию фактов, когда кто-то попытается заблокировать транспортные магистрали, для последующей передачи этой информации соответствующим органам, чтобы впоследствии была дана правовая оценка.   

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Кроме этого, все, кто стали свидетелями таких действий, могут об этом сообщить в органы внутренних дел – конфиденциальность в этом случае гарантируется – для того, чтобы этим действиям также была дана впоследствии правовая оценка.  

Люди в материале: Станислав Соловей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах продолжаются призывы к блокированию дорог, созданию так называемых пробок солидарности, сообщили в программе Новости...
 
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