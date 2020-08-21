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ГАИ: сотрудники будут ориентированы на фиксацию попыток заблокировать транспортные магистрали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах продолжаются призывы к блокированию дорог, созданию так называемых пробок солидарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Кроме этого, все, кто стали свидетелями таких действий, могут об этом сообщить в органы внутренних дел – конфиденциальность в этом случае гарантируется – для того, чтобы этим действиям также была дана впоследствии правовая оценка.
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Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах продолжаются призывы к блокированию дорог, созданию так называемых пробок солидарности, сообщили в программе Новости...
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