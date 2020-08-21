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Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»

21.08.2020 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Из штаба альтернативного кандидата недавно выступал парень – неглупый парень, я даже не знал, что он даст это интервью. Он полностью раскрывает карты, Воскресенский. Возьмите, посмотрите его интервью. На телевидении оно было, кто-то видел.   

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Рассказывает, как они готовились – не было программы, ничего не было, все на эмоциях, ленточки там, «Саша 3 %». Говорит, а почему 3 %? Ну, 5 % много было. А почему? Большая ложь, в нее больше верят. Это Геббельс, это фашистская идеология. Они вот на этом начали играть, но они не думали, что Лукашенко может ответить. Мы ответили, правда, где-то… знаете, когда твоего человека ломают рядом – конечно, ты ответишь жестоко. Где-то, наверное, и перебрали – извинились.  

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Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский»,...
 
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