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Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рассказывает, как они готовились – не было программы, ничего не было, все на эмоциях, ленточки там, «Саша 3 %». Говорит, а почему 3 %? Ну, 5 % много было. А почему? Большая ложь, в нее больше верят. Это Геббельс, это фашистская идеология. Они вот на этом начали играть, но они не думали, что Лукашенко может ответить. Мы ответили, правда, где-то… знаете, когда твоего человека ломают рядом – конечно, ты ответишь жестоко. Где-то, наверное, и перебрали – извинились.
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Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский»,...
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