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Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста
Источник материала: СТВ
В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень неожиданные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина сослался на опрос литовской газеты Lietuvos rytas и поинтересовался, как Тихановская прокомментирует то, что из 8 000 опрошенных литовским изданием белорусов за нее проголосовали только 13 %.
– Спасибо вам за смелое мнение.
Сама конференция продлилась всего 15 минут. Каких-то конкретных ответов на вопросы от экс-кандидата в президенты Беларуси журналисты так не услышали.
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Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста
В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень...
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