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Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

21.08.2020 23:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень неожиданные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

Мужчина сослался на опрос литовской газеты Lietuvos rytas и поинтересовался, как Тихановская прокомментирует то, что из 8 000 опрошенных литовским изданием белорусов за нее проголосовали только 13 %.

Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

Спасибо вам за смелое мнение.
– Спасибо, ну вот факты, вот факты.

Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

Сама конференция продлилась всего 15 минут. Каких-то конкретных ответов на вопросы от экс-кандидата в президенты Беларуси журналисты так не услышали.

Люди в материале: Светлана Тихановская

 
 
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В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень...
 
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