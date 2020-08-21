Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

Источник материала: СТВ

В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень неожиданные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Мужчина сослался на опрос литовской газеты Lietuvos rytas и поинтересовался, как Тихановская прокомментирует то, что из 8 000 опрошенных литовским изданием белорусов за нее проголосовали только 13 %.





– Спасибо вам за смелое мнение.

– Спасибо, ну вот факты, вот факты.





Сама конференция продлилась всего 15 минут. Каких-то конкретных ответов на вопросы от экс-кандидата в президенты Беларуси журналисты так не услышали.