Об этом «Белорусскому партизану» рассказал один из бастующих. Пять дней назад около 300 сотрудников Национальной государственной телерадиокомпании начали забастовку. Они потребовали говорить правду в телеэфире. Бастующие сотрудники передали свои требования через руководство телекомпании в Администрацию президента. Как оказалось, требования до администрации не дошли – своим подчиненным ответит Иван Эйсмонт.









«Пойдем в суд, хотя знаем, какое решение он примет»









- Наниматель в пятидневный срок должен был принять решение – он его принял. Суть ответа в следующем: наша забастовка не санкционирована. Нам предлагают три варианта: уволиться по своему желанию, либо оставаться работать, а часть вроде, как и не хотят видеть. Судя по ответу, нас оштрафовали «за порчу имущества». А какое имущество? Скамейка да тротуарная плитка: может, газон потоптали? Или плакатик клеили скотчем к скамейке? Возможно, это посчитали «порчей имущества». Но мы настроены идти до конца, потому что не согласны с таким ответом. Во-первых, мы просили просто передать требования в администрацию президента – их даже не передали. Во-вторых, мы планируем обжаловать это решение в суде, который в 10-дневны срок должен рассмотреть наше заявление. Хотя мы понимаем, какое решение примет суд.









Иван Эйсмонт - в голубой рубашке - однажды вышел к коллегам

«Нас попросили «свалить»

- Сегодня мы протестовали в парке Челюскинцев. Все прошло без задержаний, но к нам опять приходила милиция и под камеру предупреждала об ответственности за несанкционированное мероприятие. Все понятно: к нам подходила тетка и жаловалась, что мы слишком шумим; наверное, она и вызвала милицию. Милиционеры приходили и вчера, и сегодня и попросили «свалить». Мы ушли. Что примечательно: нас поддерживают автомобилисты. Едут военные – мы с вами, едет скорая – мы с вами, а поливалка с нашей стороны выключает воду и поливает со стороны ГАИ.

«Мы пойдем до конца»

- В понедельник мы соберемся и каждый для себя решит: что делать дальше. Пока забастовка носила законный характер: мы имели пять рабочих дней на рассмотрение наших требований.

Требования подписали примерно 30 человек. Но практически сразу, даже в первый день, кто-то ушел в отпуск, кто-то написал заявление на увольнение, кто-то забрал заявление. Осталось примерно человек 20, которые ушли с работы в забастовку. И все собираемся пойдем до конца.

«Телевидение деморализовано»

россияне сидят, сами не рады, что в это вляпались: они брали отпуск за свой счет и приехали в - На телевидении царит совершенно упадническая атмосфера: в эфире люди работают под давлением. Наши сотрудники отказались монтировать пропагандистские сюжеты, похоже, на их месте работают люди из России. Известно, что из России прибыли 15 человек, в подавляющем большинстве – технический персонал. Из России ждали пропагандистов, которые не приехали, соскочили с этой миссии. Говорят, россиян отправляют сюда за российские деньги, не за белорусские. Правда, в этой кампашке засветился Константин Придыбайло. Говорят, чтоони брали отпуск за свой счет и приехали в Минск в пятидневную командировку. Все наши осветители тоже ушли, остались работать две женщины и их начальник, пытаются поставить свет. Работа идет под жестким контролем. Отдел АТН отказался делать новости, отдел спецпроектов перевели на особый режим – теперь он выпускает пропагандистские материалы. Ребята не могут соскочить с этих новостей , потому что они находятся под особым прицелом. Ситуация внутри телерадиокомпании очень неспокойная: программы срываются, сотрудники находятся в нервном состоянии (слезы и валерьянка – нормальное состояние). Ребята говорят, в первый день, когда весь народ собрался возле телецентра, спецслужбы работали по одному плану, второй день поставили оцепление вокруг здания телецентра с закрытием прохода (поставили турникеты), третий план – здание закрывается и доступ в него контролируется военными, а четвертый вариант – уход в подвалы. Есть такая концепция работы предприятия.



