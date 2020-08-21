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Александр Лукашенко: давайте сначала я приеду и буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот напрямую ломит и все. Скажите, а мне что делать? Я вынужден отвечать, я вынужден сопротивляться. Поэтому все их заявления… Они у себя: Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном – там ой какая обстановка, не дай бог. И террор, и «желтые жилеты» – не видит.
Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим, поэтому вы даже не читайте эти заявления – это все пустое. Это попытка у нас осложнить обстановку.
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Александр Лукашенко: давайте сначала я приеду и буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский»,...
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