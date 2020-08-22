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Милиция приняла с 9 августа сотни обращений об исчезновении людей в Беларуси
Источник материала: БДГ
Граждане Беларуси подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих заявлений уже обработана, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных», - признали в ведомстве.
Почти все из обращений к 21 августа обработаны, осталось несколько десятков. В результате, по данным МВД, выяснилось, что «некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия», а об этом не были уведомлены их родственники. Кроме того, часть «значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив», некоторые пропадали и ранее, так как ведут асоциальный образ жизни.
В ведомстве признали, что «большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями», но на момент проверки они были уже освобождены,
К вечеру 21 августа
В Беларуси после президентских выборов
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Граждане Беларуси подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих...
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