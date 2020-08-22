Милиция приняла с 9 августа сотни обращений об исчезновении людей в Беларуси

Граждане Беларуси подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих заявлений уже обработана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных», - признали в ведомстве.

Почти все из обращений к 21 августа обработаны, осталось несколько десятков. В результате, по данным МВД, выяснилось, что «некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия», а об этом не были уведомлены их родственники. Кроме того, часть «значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив», некоторые пропадали и ранее, так как ведут асоциальный образ жизни.

В ведомстве признали, что «большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями», но на момент проверки они были уже освобождены, сообщает ТАСС.

К вечеру 21 августа в сервисе для поиска пропавших , который сделал Tut.by оставались два человека. В начале в списке было около 80 человек.