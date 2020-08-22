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Милиция приняла с 9 августа сотни обращений об исчезновении людей в Беларуси

22.08.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Граждане Беларуси подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих заявлений уже обработана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных», - признали в ведомстве.

Почти все из обращений к 21 августа обработаны, осталось несколько десятков. В результате, по данным МВД, выяснилось, что «некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия», а об этом не были уведомлены их родственники. Кроме того, часть «значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив», некоторые пропадали и ранее, так как ведут асоциальный образ жизни.

В ведомстве признали, что «большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями», но на момент проверки они были уже освобождены, сообщает ТАСС.

К вечеру 21 августа в сервисе для поиска пропавших, который сделал Tut.by оставались два человека. В начале в списке было около 80 человек.

В Беларуси после президентских выборов начались и уже пятые сутки проходят акции протеста тс требованием перемен в стране. Впервую ночь они длились 7 часов. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей.

 
 
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Граждане Беларуси подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих...
 
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