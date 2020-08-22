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Александр Лукашенко: я понимаю, что вы меня всё время критикуете, давай, быстрей разберись с ними

22.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в «Агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа». Поговорить с главой государства захотели работники хозяйства, порядка 400 человек. 

Александр Лукашенко: я понимаю, что вы меня всё время критикуете, давай, быстрей разберись с ними

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну почему приехал? Знаю хорошо ваше производство. В свое время ваши начальники очень просили определенной поддержки и помощи, особенно в земельных ресурсах, для того, чтобы можно было воздействовать достаточное количество кормов. Решения были приняты. Я уже смотрю, вы замахнулись на пол Могилевской области, а завтра и всю республику монополизируете. Но это хорошо, потому что за последние годы вы и по зарплате приросли, а в целом почти в два раза увеличили ее, потому что была мизерная эта зарплата.

Вы сегодня производите огромное количество продукции, но самое главное, что ваша продукция спросом пользуется. И даже в Китайской Народной Республике, хотя рынок большой, но очень капризный. И то, что вы там продаете – это дорогого стоит. Просто молодцы, поэтому приехал душой отдохнуть и послушать, в каком направлении вы будете двигаться и развиваться. Услышал – тоже молодцы. Действуйте в этом направлении, будем поддерживать. Помощи никто не просил сегодня. С банками – нашими банками – вы работаете неплохо, кредитов хватает, ну, вроде все у вас есть.

Но, поскольку ситуация очень политизирована, не надо видеть ее как катастрофу, потому что даже в цеху одна очень хорошая женщина со слезами говорит: держитесь, мы выстоим и прочее. Но нет такой ситуации, чтобы выстоять, потому что, ну, в Минске кому-то не нравится, еще где-то – это естественно, но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я доложен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим. Я понимаю, что вы меня все время критикуете, давай, быстрей разберись с ними. Знаете, иногда быстро – не хорошо. Сегодня решишь быстро – завтра где-то что-то вылезет, поэтому лучше спокойно, тихо. Вы не переживайте, все будет нормально.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в «Агрокомбинате «Дзержинский»,...
 
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