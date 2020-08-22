«Политизирована, но не катастрофична»: Лукашенко прокомментировал обстановку в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация в Беларуси политизирована, но не катастрофична. Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» под Минском. Глава республики больше часа общался с работниками предприятия и сделал несколько заявлений на счет обстановки в стране, рассказывает корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин.

Сегодня «Дзержинский» – это крупный агрокомбинат, на котором работают более 4000 человек. А начиналось все с птицефабрики более 40 лет назад. Здесь разводят птиц, крупный рогатый скот, рыбу, делают корма. Предприятие под Минском производит 20% от всей выпускаемой в стране продукции из мяса птицы. На экспорте с начала года заработали уже более 20 миллионов долларов. И в цехах, и на территории Александр Лукашенко почти час общался с работниками агрокомбината «Дзержинский». Вопросов было много. Одна из основных тем – ситуация в стране после президентских выборов.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом: и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что против официального Минска сегодня действуют несколько центров сил, а за границей осело уже пять правительств в изгнании. При этом белорусский лидер призывает руководителей западных стран прежде всего обратить внимание на ситуацию в своих государствах.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну давайте, сначала я приеду и буду посредником между желтыми жилетами и Макроном. Там ой какая обстановка. Не дай Бог. И террор, и желтые жилеты – не видит. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим», – отметил президент.

Некоторые политики предлагают вовлечь ОБСЕ в обсуждение ситуации в Беларуси. Александр Лукашенко сегодня прокомментировал эту инициативу. «Слушайте, я знаю, что такое ОБСЕ. И я Путину говорю: слушай, в ОБСЕ мы с тобой вдвоем останемся, а все остальные нас будут давить и травить, навязывать нам свою инициативу. И мы увязнем в этих переговорах, а им это надо. Чтобы мы перманентно с начала до конца занимались этими переговорами», – сказал Лукашенко.

Общаясь с работниками агрокомбината, президент Беларуси рассказал, что пригласил в Белтелерадиокомпанию несколько журналистов из России, в том числе и для обмена опытом. Александр Лукашенко также подчеркнул, что никто не перекидывает в Минск россиян самолетами.