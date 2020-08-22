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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.
По прогнозам синоптиков, республика оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится туман.
Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в регионах:
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В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.
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