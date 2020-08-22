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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

22.08.2020 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.

Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, республика оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится туман.

Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +28..+30°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +27..+29°C;
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +22..+24°C.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.
 
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