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Сможете ли вы разобраться с необычными синдромами? Проверьте свою логику в этом тесте

22.08.2020 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз мы решили выяснить, поймете ли вы по названию, о каком психологическом или неврологическом синдроме идет речь. Выбрали не самые распространенные: посмотрим, справитесь ли вы со всеми вопросами.

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HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз мы решили выяснить, поймете ли вы по названию, о каком психологическом или неврологическом синдроме идет...
 
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