Сможете ли вы разобраться с необычными синдромами? Проверьте свою логику в этом тесте

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз мы решили выяснить, поймете ли вы по названию, о каком психологическом или неврологическом синдроме идет речь. Выбрали не самые распространенные: посмотрим, справитесь ли вы со всеми вопросами.