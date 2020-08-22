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Сможете ли вы разобраться с необычными синдромами? Проверьте свою логику в этом тесте
Источник материала: Tut.by
HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз мы решили выяснить, поймете ли вы по названию, о каком психологическом или неврологическом синдроме идет речь. Выбрали не самые распространенные: посмотрим, справитесь ли вы со всеми вопросами.
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HEALTH.TUT.BY продолжает серию медицинских тестов. На этот раз мы решили выяснить, поймете ли вы по названию, о каком психологическом или неврологическом синдроме идет...
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