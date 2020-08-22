Тихановская не собирается выдвигаться в президенты в случае новых выборов













На вопрос, будут ли она или ее муж баллотироваться в президенты на новых выборах, Светлана ответила: «Конечно, освобождение политзаключенных - требование всех бастующих, всего белорусского народа. Сама [выдвигаться] не планирую».





В нем корреспондент уточнил: «Уже наелись этой политикой?». «Более чем», — ответила она.