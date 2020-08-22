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Тихановская не собирается выдвигаться в президенты в случае новых выборов
Источник материала: Партизан
Об этом она сказала в интервью
На вопрос, будут ли она или ее муж баллотироваться в президенты на новых выборах, Светлана ответила: «Конечно, освобождение политзаключенных - требование всех бастующих, всего белорусского народа. Сама [выдвигаться] не планирую».
В нем корреспондент уточнил: «Уже наелись этой политикой?». «Более чем», — ответила она.
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Об этом она сказала в интервью «Белсату».
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