В Германии поддержали бастующих сотрудников БТ и других вещателей

О поддержке бастующих сотрудников белорусского телевидения и других вещателей заявил Союз журналистов Германии.





«От имени более чем 30 тыс. наших членов выражаю солидарность с вами и вдохновляю на борьбу за свободу СМИ в вашей стране мирными средствами», — заявил председатель союза Франк Юбераль. По его словам, тот факт, что люди наконец начали выступать за реализацию фундаментального права на свободу СМИ и мнений, является прекрасным сигналом надежды для страны, которая до этого журналистов беспощадно подавляла.

В связи с этим Юбераль высказался за то, чтобы международные организации, призванные заботиться о свободе масс-медиа, четко выразили свою позицию. «Международная общественность не должна позволить Александру Лукашенко с использованием грубой силы преследовать оппозиционеров и журналистов как врагов государства», —подчеркнул глава союза.

Как сообщал БелаПАН, обращение о намерении начать забастовку подписали около 300 сотрудников Белтелерадиокомпании, десятки подали заявления на увольнения, часть уволилась ранее. Появилась информация о забастовке некоторых работников телеканала ОНТ и большинства журналистов радио «Столица». Пошли слухи, что на телевидение приглашены журналисты из России.

21 августа в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский» Лукашенко слухи подтвердил: «Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют». Вопрос о привлечении российских журналистов возник после того, как некоторые сотрудники телекомпании «выскочили на улицы и начали митинговать». «Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — заявил Лукашенко.

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения, — отметил он. — И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем».

«Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — сказал Лукашенко.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев (тезка и однофамилиец известного российского телеведущего) заявил, что предложение Лукашенко звучит довольно странно, поскольку такие вопросы являются внутренними делами Беларуси: «Было бы очень странно, если бы российские журналисты приехали и заменили бастующих или других белорусских коллег. Кроме того, это вызвало бы достаточно сложную реакцию со стороны мирового сообщества: почему и с какой стати надо заменять белорусских журналистов?»

«Думаю, вряд ли кто-то из российских изданий отправит в таком формате своих сотрудников. Работать от своего издания, конечно, туда едут. Многие мои коллеги и друзья там сейчас работают. А это предложение со всех сторон неправильное, вряд ли это возможно», — сказал Соловьев.

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