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Reuters: замгоссекретаря США Биган посетит Россию для обсуждения кризиса в Беларуси

22.08.2020 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни отправится в Россию и Литву для обсуждения политического кризиса в Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Точная дата визита не называется.

Ситуацию в Беларуси Владимир Путин уже обсуждал с главами ФРГ, Франции, ЕС. При этом российский президент неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле считают, что вступление России или других государств в диалог с белорусской оппозицией можно считать таким вмешательством.

При этом российская сторона уверяет всех, что белорусская власть готова к диалогу с протестующими. Правда, в Бееларуси об этом нет даже намеков.
 
 
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Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни отправится в Россию и Литву для обсуждения политического кризиса в Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на...
 
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