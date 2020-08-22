Самая скандальная стройка Польши. Под Познанью вырос грандиозный замок, который обсуждала вся страна

Источник материала: Onliner Месяц назад, в середине июля 2020 года, в Познани и соседнем городке Оборники было задержано семь человек: несколько государственных чиновников, двое бизнесменов и архитектор. Все они имели непосредственное отношение к масштабному строительству, развернувшемуся на краю местного заповедника «Нотецкая пуща». Посреди искусственного острова на озере за последние пять лет вырос колоссальный современный замок с башней высотой почти 50 метров. Два года назад об этом проекте говорила вся Польша, да и сейчас новости о нем регулярно попадают в местные СМИ. Что (и кто) стоит за самой скандальной стройкой соседней страны?

Большой скандал

Эта история стала достоянием общественности в начале июля 2018 года. Сначала в социальных сетях стали появляться фотографии необычного здания, строительство которого вовсю шло в небольшой деревне Стобница, расположенной на краю лесного массива, известного как Нотецкая пуща, в 41 км к северо-западу от Познани. Судя по ним, на острове посреди озера сооружался настоящий замок, по размерам сопоставимый с огромным Мальборком, резиденцией Тевтонского ордена. Объект привлекал к себе внимание и своими размерами, и необычным внешним видом, и соседством с природной охраняемой территорией.

Сюжет из интернета подхватили региональные СМИ, прежде всего главная познаньская газета Głos Wielkopolski, ну а затем стройка прославилась на всю Польшу, став одним из главных новостных сюжетов того июля. В первую очередь всех интересовало, что все-таки строят, ведь очевидно, что оборонных функций в конце второго десятилетия XXI века это здание нести не могло. Ну а во-вторых, предметом повышенного внимания стали инвесторы, которые задумали столь очевидно дорогостоящий проект. Давайте разбираться.





Жилье нестандартных потребительских качеств

Журналисты смогли получить некоторую документацию, касающуюся реализации проекта. Из нее, прежде всего из отчета об оценке воздействия объекта на окружающую среду, стало понятно, что замок, по сути, представляет собой жилой комплекс на 46 апартаментов со всей сопутствующей инфраструктурой премиум-класса (фитнес-центр со спортивными залами и бассейнами, концертный зал и даже зачем-то библиотека). Высота главной «замковой» башни должна составить 48 метров, в ней будет 14 этажей. Основная часть объекта планировалась пониже, но его габариты все равно производили впечатление удивительной массивности. На подземном уровне устроен паркинг.

Сам комплекс размещался на искусственном острове длиной в триста метров, расположенном в водоеме и связанном с сушей двумя мостами.









Чей домик

Личность первоначально загадочных инвесторов также вызвала пристальный интерес поляков. Самым логичным вариантом сперва казалась семья Кульчиков. С Познанью и Великопольским воеводством, столицей которого она являлась, была связана жизнь Яна Кульчика, не просто миллиардера, а главного польского олигарха, богатейшего человека страны. Кульчик умер в 2015 году, а его активы оказались под контролем наследников — сына Себастьяна и дочери Доминики. Именно им сначала приписывалось владение амбициозным замком в родном воеводстве.

Однако вскоре стало ясно, что инвестором объекта стала компания DJT, бенефициарами которой являлись братья Димитр и Тимотеуш Новаки, наследники другого богатейшего познаньца Павла Новака, с чьим именем связывался польский бренд женской одежды Solar и строительная компания Drokan. В заявлении Димитра, распространенном ресурсом money.pl , тот подтвердил, что является основным инвестором замка. Впрочем, Новак назвал объект «обычным девелоперским проектом с необычной архитектурой».









Так откуда шум?

В обычной ситуации публика, утолив свое любопытство, скорее всего, успокоилась бы — у богатых свои причуды, даже если это собственный замок. Но журналисты продолжили копать дальше, ведь масштабная стройка развернулась в непосредственной близости от охраняемой природной территории. В результате расследования выяснились любопытные подробности, продолжавшие разогревать интерес общественности к этому проекту. Оказалось, что прежде чем приступить непосредственно к строительству, братья Новаки провели масштабную подготовительную работу, которая не всегда лежала в законной плоскости.

Уже к 2005 году компания DJT приобрела в собственность 71 га леса у деревни Стобница и то, что у нас называлось бы рыбхозом, по соседству — комплекс прудов, в которых разводилась рыба. С помощью компании «Гидропроект» пруды были объединены в один водоем, в котором был насыпан тот самый искусственный остров длиной в 300 метров. С помощью властей города и повята (района) Оборники, на чьей территории расположена деревня Стобница и строится замок, братья Новаки получили разрешение на вырубку леса на площади почти в 3 тыс. га., а в 2010-м им разрешили и проведение строительных работ на этом участке.









Наконец, финальным актом подготовки стала покупка экспериментальной станции Университета естественных наук Познани, расположенной все в той же Нотецкой пуще. В 2015 году сенат университета одобрил продажу компании DJT территории (3,66 га) и комплекса зданий исследовательского комплекса кафедры зоологии, где находился в том числе и питомник волков (над ними впоследствии нависла угроза усыпления) Wilczy Park («Волчий парк»), бывший региональным туристическим объектом.

В том же 2015 году на всей этой объединенной Новаками территории началась большая стройка, которая привлекла внимание публики лишь спустя 3 года.









После начала шумихи вокруг замка в соответствующие инстанции были поданы многочисленные заявления с просьбой проверить, не нарушают ли строительные работы границы природной охраняемой территории Нотецкой пущи. Историей заинтересовалось Министерство охраны окружающей среды Польши, Центральное антикоррупционное бюро и другие надзорные организации.

В конечном счете выяснилось, что инвестор нарушил даже собственные обязательства по размеру осваиваемой территории (вместо разрешенных повятовыми властями 1,7 га под стройку было занято более 2 га), включая охраняемые участки. А затем нарушения были выявлены и в ранее выданных местными властями в Оборниках разрешениях.









16 июля 2020 года полиция задержала сразу семь человек: обоих братьев Новаков, архитектора комплекса Вальдемара Ш. и четверых чиновников, работавших в различных структурах повятовой администрации Оборников (в строительной инспекции и департаменте архитектуры). Последних прокуроры в Познани обвинили в нарушениях при выдаче строительной документации и неспособности (или нежелании) остановить работы при обнаружении на стройке нарушений. В настоящий момент подозреваемые выпущены под залог, разбирательство продолжается, но, что любопытно, стройка ведется и по сей день. Основной объем замка завершен, началась отделка комплекса «под камень» для пущего сходства со средневековыми оригиналами.

Чем закончится эта история, покажет время, но воеводские власти настроены серьезно, поскольку считают, что вскрыли коррупцию на районном уровне. Что любопытно, местные жители массово поддерживают завершение проекта, указывая, что снос уже практически построенного комплекса нанесет еще больше ущерба окружающей среде, а появление заброшенного долгостроя — и вовсе самый негативный вариант развития событий. В чем-то их можно понять: ввод такого масштабного объекта принесет рабочие места и возможное внимание туристов, ну а Нотецкой пущей можно пренебречь. В конце концов, лесов в Польше еще предостаточно.







