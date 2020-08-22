В поисках машин. Владельцы транспорта, изъятого на акциях, разыскивают автомобили по штрафстоянкам (видео)

Источник материала: Onliner Стандартная история автовладельцев, потерявших в дни акций машины: оказался в пробке (или припарковался в стороне от затора), ушел, а когда вернулся, автомобиля на прежнем месте не оказалось. Бывали и случаи , когда водителей с пассажирами вытаскивали из транспортных средств, силой задерживали . Но начало поиска этой машины сложно назвать ординарным. Накануне воскресенья, когда состоялась самая массовая акция в истории современного Минска, Роман покрасил тент своего грузовика так, чтобы одна сторона получилась бело-красно-белой. По дороге его остановили.

Потерялся грузовик

— Моя семья пошла к стеле. Я ехал по Партизанскому проспекту с 12-летней дочерью, она попросила покататься, — рассказал минчанин. — В тот день весь город был полон людей с бело-красно-белыми флагами, шариками, белыми повязками. Моя 12-метровая Scania c выкрашенной правой стороной тента должна была вызвать бурные овации. Плюс звуковой сигнал у нее как у паровоза.





— Какое-то время мы катались по Серебрянке и по Партизанскому проспекту, поддерживали колонны проходящих людей сигналами, нас приветствовали в ответ. Была отличная атмосфера, — описывает развитие событий мужчина. — На Партизанском проспекте, у завода «Мотовело», наш грузовик догнала патрульная машина. Инспекторы попросили принять правее и остановиться. Я предъявил документы. Вскоре вернули все, кроме свидетельства о регистрации ТС и паспорта.

По разным причинам просили выйти, но я отказался. Объяснил просто: боюсь.

У меня пятеро детей. Одного из них — 16-летнего сына — задержали и избили, когда он катался на велосипеде, потом издевались в РУВД. Оттуда я забрал его со скорой — завезли в БСМП. В пятницу, за три дня до этой остановки, его выписали с сотрясением мозга, синяками и другими травмами. А сколько всего мы насмотрелись в медцентре в Новинках, где снимали побои! Пару дней мой сын отлежался и в воскресенье пошел к стеле. Одним словом, после таких историй не было никакого желания выходить из машины или, как потом просили силовики, проследовать в отделение. Просто страшно.





— В какой-то момент силовики начали стучать в окна грузовика, дочь сильно испугалась. А я все еще не мог понять, почему должен куда-то проследовать, — говорит Роман. — И тут я заметил, что нашу машину догнала одна из колонн людей, шедших на митинг. Кто-то из мужчин подошел, я все рассказал. Колонна начала скандировать, чтобы меня отпустили. Потом кто-то меня предупредил — «сюда едет ОМОН». Я видел один выход — оставить грузовик и уйти с колонной. Люди окружили машину со стороны тротуара, у пассажирской двери сделали коридор, я с дочкой прошел в центр толпы, и вместе со всеми мы смогли уйти оттуда. Когда дочка возвращалась с акции на такси, видела, что вокруг грузовика ходят люди в черной форме и балаклавах. Когда ехал домой я, машины на прежнем месте уже не было.

Минчанин утверждает, что попробовал выяснить по телефону 102, где именно находится Scania, однако четкого ответа не получил.

— Все время мне предлагали приехать в отделение. Но я не собирался туда — просто боялся, что уже не вернусь домой, — добавляет собеседник. — В итоге мне позвонили из милиции и сказали, что транспортное средство найдено, но нужно опять же явиться в ГАИ. Мол, там и подскажут, где именно находится автомобиль.





В районе завода «Мотовело» не так много стоянок, а везти 12-метровый грузовик с таким тентом через весь город силовики бы не стали. Поэтому мы нашли Scania неподалеку — на улице Тростенецкой. Визуально ее состояние удовлетворительное, без видимых серьезных повреждений.





Охранник был немногословен, но заметил: накануне нашего визита этой машиной интересовался сотрудник ГАИ, а позже подъехал и владелец — мужчина средних лет. Чем закончилась история для Романа, нам неизвестно — с 18 августа до публикации данной статьи он не выходит на связь ни по телефону, ни в мессенджерах.





Изъяли и просто так не отдают

В беседе с нами работник штрафстоянки на улице Тростенецкой заметил, что сюда свезли мало машин, намекнул, мол, большинство из них находится на улице Семашко. Отправляемся туда. Справа от известной всем курсантам автошкол «стены плача», рядом с общественным туалетом, находятся ворота на штрафстоянку. Когда мы делали репортаж из этого места в 2015 году, здесь было немноголюдно, а побитые машины стояли аккуратно в ряд. Сейчас же на штрафстоянке аншлаг, транспорт стоит в несколько рядов, забиты даже проезды.





Люди, ожидающие у ворот, не сильно стремятся общаться. Одни уверяют, что стоят просто так, другие ограничиваются сухой фразой «машины отдают». Атмосфера напряженная. Охранник по нашей просьбе описывает процесс:

— Сначала звоните в 102. Вам говорят, где именно находится машина, куда обратиться. Потом приезжаете на стоянку, выдаем справку, что автомобиль у нас. После — в отделение, получаете постановление, и потом с этой бумагой сюда.





Судя по всему, еще и штраф нужно оплатить, а только потом ехать забирать машину. А как же постановление Совмина №986? Там сказано «по их первому требованию»… (Дословно пункт 11 гласит: «Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается».)

— Ну, мы же не знаем, машина изъята или арестована. Так что процесс такой, как я уже сказал, — добавляет охранник.





Очевидно, требования постановления Совмина №986 не работают. В принципе, это не новость, так было и два года назад, и раньше. То, что все далеко не просто с возвратом машины, подтверждает Олег, один из автовладельцев, приехавших на ул. Семашко:

— Во время акций в наш автомобиль попала граната, дверь разворотило полностью. Двигатель после взрыва сразу заглох. Меня забрали. Машину с проезжей части оттащили на газон. На том же месте я ее не нашел. Сразу говорили — утром заберешь. Но на следующий день ее не было. Позже позвонили, рассказали про эту штрафстоянку. Приехал — дали акт об эвакуации, с ним нужно было ехать в РУВД одного района. Там перенаправили в отделение другого района. Дальше просто начали динамить, потому что, видимо, сами не знают, что делать. Неделя прошла, а все говорят «завтра». При этом требуют оплаты услуг эвакуации и хранения на стоянке (счет выставляют за каждые сутки).















«Не пострадало только днище»

Отдельная тема — состояние автомобилей после изъятия. Мы продолжаем следить за судьбой героев наших публикаций. Среди них — таксист Иван.

— Ехал на Renault Logan в берете, тельняшке и с флагом ВДВ на антенне, посигналил, меня остановил сотрудник, одетый в форму ДПС, — рассказывал мужчина. — С документами все было в порядке. Все, что мне могли вменить, — это флаг на антенне или то, что я сигналил. Когда же ко мне подбежала бригада ОМОНа, я понял, что штрафом за флаг тут не обойдется. Никто не подходил, не разъяснял, что я что-то нарушил, что ко мне есть какие-то претензии, никто не представлялся, просто били дубинками по машине, и все.

Меня вытянули из салона, бросили на асфальт. Попали в голову, рассекли кожу, было много крови. Потом били дубинками до того момента, пока не упал. Врачу не дали увезти в больницу. Потом зазвонил телефон, а на гудке — песня «Перемен» Виктора Цоя. Это сработало как красная тряпка. Опять удары. После держали в спортзале Первомайского РУВД на коленях, лицом в пол и с завязанными стяжкой руками — не менее пяти часов. Стало так сильно тошнить, что я понял: все, конец. Стал просить скорую. Когда показали протокол, хотел написать внизу, что из-за физического состояния не могу его прочитать. Сказали, мол, если так сделаешь, скорую тебе не вызовем. Я подписал. Забрали в больницу. Там оказалось, что все кости и внутренние органы целы, обнаружили ЧМТ.









Первые дни после освобождения Иван вынужден был ездить на стареньком «Москвиче». Он просил всех неравнодушных помочь найти его Renault. Уже 20 августа мужчина все же обнаружил свой Logan — именно на стоянке на улице Семашко. О том, в каком состоянии был автомобиль, красноречиво говорят снимки, предоставленные Иваном. «Не пострадало только днище, наверное», — отметил таксист.















Вкратце путь по возвращению машины выглядел следующим образом: поиск места хранения путем звонков по номеру 102 — штрафстоянка, получение акта приема — здание ГАИ района, получение протокола за подачу сигнала с указанием «в розыске не значится» — штрафстоянка, проблемы из-за отсутствия печати — звонок охранника начальнику — выдача автомобиля с повреждениями. Помимо следов от ударов дубинками Иван заметил одинаковые следы на каждой из арок — предполагает, что эвакуация осуществлялась с полной загрузкой и в этот момент ремни эвакуатора повредили кузов.

— Страховка по системе каско у меня не оформлена, есть только автогражданка, — говорит минчанин. — Чтобы получить полную выплату, нужно установить виновное лицо. Так что тут все понятно. Но ничего, мне неравнодушные люди за пару дней уже 3 тыс. рублей насобирали. Спасибо им!

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