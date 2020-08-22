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Саботаж или ум такой? Почему митинги за Лукашенко проходят с радикальными лозунгами за его оставку?
Источник материала: Партизан
Кампания в поддержку Александра Лукашенко, несмотря на все усилия идеологов, идет вразнос.
Лет 20 назад Шкловская районная газета "Ударный фронт" опубликовала стихотворение, подписанное неким ветераном труда. И только после выхода тиража идеологи сообразили, что весь набор слов не имеет значения, потому что это акростих. И в нем четко читается - "Лукашенко убийца".
Любовь ни с чем не перепутать,
У ней особенная стать.
Когда стоим мы на распутьи,
"Авось" нельзя в дорогу брать.
Шагаем твердо и спокойно
Единой. правильной тропой
Нас не застанут бури, войны,
Когда есть президент такой!
О. Беларусь, моя страна!
Услышь ты сердца ясный зов,
Будь мудрой, как всегда была.
И не забудь отцов!
И если правда в мире есть.
Цветущий сад мы сохраним.
А без него зачем нам жить?
В 2020 году история повторилась с плакатами в поддержку "Батьки". Хотели, как лучше, но получилось то, что получилось. Или это чистейшей воды саботаж, остается только догадываться.
Но и с майками да футболками в поддержку Лукашенко вышел казус, из-за чего все митингующие под красно-зелеными флагами уже получили обидное прозвище.
"Адміністрацыя прэзідэнта Беларусі замовіла з Расіі палітолагаў і піяршчыкаў, каб ратаваць Лукашэнку.
Прыдумалі стыкеры, слоганы, флэшмобы, акцыі і мерч. Усё гэта апошнія дні ў маргінальным выкананні лезе з усіх шчылін.
Але такое адчуванне што гэтыя піяршчыкі проста здзекуюцца з замоўцы.
Ну і беларускі народ просіць: хопіць ябацька Беларусь!
І яшчэ: выкананне расійскімі спецыялістамі выдае слова баТька. Нашыя б так ніколі не напісалі", --
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Кампания в поддержку Александра Лукашенко, несмотря на все усилия идеологов, идет вразнос.
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