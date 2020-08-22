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В ООН заявили о четырех погибших протестующих в Беларуси

22.08.2020 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Управление ООН по правам человека выступило с сообщением о событиях на территории Беларуси в поствыборный период.

В ООН заявили о четырех погибших протестующих в Беларуси
Иллюстрация pixabay.com

Отметив, что большинство из задержанных во время акций протеста освобождено, УПЧ выразило обеспокоенность тем, что «все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, которые могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях».

«Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний», — отмечается в сообщении.

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Наибольшую обеспокоенность у ООН вызывает судьба «как минимум восьми человек» местонахождения которых остается неизвестным. Все они исчезли после начала протестов 9 августа.

В этой связи УПЧ обращает внимание, что Беларусь «обязана обеспечить ведение полных и точных записей обо всех лицах, содержащихся под стражей, а также своевременное информирование членов их семей и адвокатов о том, где они содержатся».

«Продолжают появляться сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с людьми, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу, во время арестов и содержания под стражей. Поэтому мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодняшний день не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности», — подчеркивается в сообщении.

В ООН напомнили властям Беларуси об «абсолютном запрещении пыток» и повторили призыв, сделанный на прошлой неделе верховным комиссаром, к «незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмещение».

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Правительству рекомендовано предпринять шаги для «облегчения, а не подавления права на свободу выражения мнения и мирных собраний».

Кроме этого, УПЧ призвало белорусские власти пересмотреть свою позицию отказа от сотрудничества со специальным докладчиком ООН по Беларуси, конструктивное взаимодействие с которым «предоставило бы Беларуси реальную возможность продемонстрировать свою готовность задуматься над проблемами прав человека и отреагировать на них, особенно во время кризиса».

Также в ООН признали важную роль, которую неправительственные организации в Беларуси играют в продолжении основной работы в области прав человека, в том числе путем документирования в сложных обстоятельствах заявлений о нарушениях прав человека как до, во время, так и после выборов. По мнению управления, «их работу следует облегчать и поддерживать».

Напомним, власти официально подтверждают гибель трех человек, которые участвовали в протестах. МВД отмечает, что не представляло соответствующей структуре ООН информацию о погибших.

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Управление ООН по правам человека выступило с сообщением о событиях на территории Беларуси в поствыборный период.
 
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