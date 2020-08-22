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122 экономиста со всего мира обратились к белорусским властям

22.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

122 экономиста из 19 стран мира обратились к белорусским властям,административному аппарату, политическим советникам и силовым ведомствам Беларуси – тем, кто желает лучшего для своей страны и ее граждан

122 экономиста со всего мира обратились к белорусским властям
Фото TUT.by
Катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего злоупотребления правами человека и экономическими правами.

Мы осуждаем насилие в отношении участников мирных протестов. Экономическая история дает нам абсолютную уверенность в том, что национальное процветание зиждется на прозрачности и подотчетности властей, а также их уважении прав человека и экономических прав. Без четких обязательств по восстановлению прав человека и демократических ценностей, без гарантий отказа от силового противостояния общественно-политическим протестам, подписанты этого письма единодушно предсказывают разрушительный экономический упадок белорусского государства.

Несмотря на то, что человеческие жертвы и страдания, вызванные преднамеренными нарушениями прав человека, не могут быть компенсированы, Вы, люди, оказывающие влияние на политику, по-прежнему можете сделать все возможное ради спасения нации от дальнейшей трагедии и обрести уважение в будущем. В противном случае белорусский народ столкнется со следующими последствиями:

1. Отток человеческого и финансового капитала ускорится


Инвестиций будет становиться все меньше, доступ к иностранному капиталу станет еще более ограниченным, а доверие к финансовым институтам будет потеряно. Врачи, инженеры и другие квалифицированные специалисты будут массово покидать страну, лишив нацию как культурного слоя, так и таланта, необходимого для приумножения национального богатства. Беларусь не станет "ИТ-страной", блокируя по политическим мотивам интернет для своих жителей и бизнеса.

2. Суверенный кредитный рейтинг опустится до "мусорного" уровня


И без того высокая стоимость обслуживания государственного долга Беларуси еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки и/или снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества. Страна, где власти устанавливают административный контроль над третьим по величине частным банком, никогда не будет иметь высокого суверенного рейтинга.

3. Макроэкономическая стабильность будет утрачена


Потеря человеческого и финансового капитала и ограничение доступа к международным финансовым рынкам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию беларуского рубля, усиление долларизации экономики, а также может спровоцировать кризис банковской системы.

Беларусь – это малая открытая экономика с относительно небольшим количеством природны ресу ов, которой очень нужны образованные и опытные специалисты, иностранные и внутренние инвестиции, доступ к международным финансовым рынкам и макроэкономическая стабильность.

Экономическая история показывает, что неуважение к человеческому достоинству рано или поздно приводит к экономическому краху, но она также доказывает, что отвага чиновников, которые говорят правду и открыто действуют перед властями, является катализатором благополучия.

Беларусь заслуживает лучшего будущего.

Оставайтесь на благополучной стороне истории!
 
 
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122 экономиста из 19 стран мира обратились к белорусским властям,административному аппарату, политическим советникам и силовым ведомствам Беларуси – тем, кто...
 
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