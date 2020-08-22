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Власти ударили по интернет-ресурсам — заблокированы десятки сайтов
Источник материала: Навiны
С сегодняшнего дня власти закрыли доступ к десяткам сайтов. Решение о том, кого включить в «черный список» приняло Министерство информации.
Вот эти ресурсы:
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С сегодняшнего дня власти закрыли доступ к десяткам сайтов. Решение о том, кого включить в «черный список» приняло Министерство информации. Вот эти ресурсы:...
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