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Власти ударили по интернет-ресурсам — заблокированы десятки сайтов

22.08.2020 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С сегодняшнего дня власти закрыли доступ к десяткам сайтов. Решение о том, кого включить в «черный список» приняло Министерство информации.

Вот эти ресурсы:

belarus2020.org

zubr.in

https://startmail.com

https://tutanota.com

https://cock.li

https://protonmai1.com

https://psiphon.ca

http://txti.es

https://www.liveu.tv

https://surfshark.com

https://zenmate.com

https://safervpn.com

https://mssg.me/proxy

http://is.gd/unlockgram

http://tgproxy.me

http://dmp2.org

https://proxy-gram.tk

https://zharov-lox.telegramproxy.me

https://catalog-telegram.ru

http://telegram-socks.tk

http://prx.nmja

http://proxygram.org

http://tlgrm.mnja

http://telegramproxy.online

http://rusproxy.telegramproxy.me

http://tginfo.yadda.club

http://svoi-an.us

http://telegram.veesecurity.com

https://www.vamtlgrm.com

https://primaries.by

http://udf.by

https://masheka.by

https://progomel.by

https://pyx.by

https://tip.by

https://virtualbrest.by

http://vkurier.by

https://015.by/search/

https://tsepkalo.info

http://tsepkalo.com

https://honestby.org

https://babariko.vision

https://agitka2020.com

https://euroradio.fm

https://opg.ucoz.net

https://narodny-opros.info

https://statkevich.org

http://belarus.regnum.ru

http://belsat.eu

http://eurobelarus.info

http://gazetaby.com

http://mfront.net

http://spring96.org/ru/

http://ucpb.org

http://www.praca-by.info/index.php/ru/

http://www.svaboda.org

http://svaboda2.net

http://zapraudu.info

https://bchd.info

https://belarusinfocus.info/by

https://belprauda.org

https://elections2020.spring96.org

https://flagshtok.info/by

https://hramada.org

https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/

https://news.vitebsk.cc

https://www.politnavigator.net

https://vitebskspring.org

https://vot-tak.tv

https://www.moyby.com/news

https://www.the-village.me/news

https://zona.media/chronicle/belvybary

https://by.tribuna.com

 
 
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С сегодняшнего дня власти закрыли доступ к десяткам сайтов. Решение о том, кого включить в «черный список» приняло Министерство информации. Вот эти ресурсы:...
 
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