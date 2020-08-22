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В Беларуси заблокирован ряд сайтов. В том числе и СМИ
Источник материала: Onliner
Проблемы с доступом в интернет для белорусов не прекращаются. Если почти две недели назад для нас «лежал» практически весь интернет, то сегодня невозможно зайти на отдельные сайты, среди которых как различные предвыборные ресурсы, так и региональные СМИ.
Списком ресурсов, которые недавно были заблокированы в Беларуси, опубликовал Telegram-канал
На сайте БелГИЭ и Министерства информации никаких сведений о блокировке данных ресурсов нет.
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Проблемы с доступом в интернет для белорусов не прекращаются. Если почти две недели назад для нас «лежал» практически весь интернет, то сегодня невозможно зайти на...
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