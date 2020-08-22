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В Беларуси заблокирован ряд сайтов. В том числе и СМИ

22.08.2020 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проблемы с доступом в интернет для белорусов не прекращаются. Если почти две недели назад для нас «лежал» практически весь интернет, то сегодня невозможно зайти на отдельные сайты, среди которых как различные предвыборные ресурсы, так и региональные СМИ.

Списком ресурсов, которые недавно были заблокированы в Беларуси, опубликовал Telegram-канал @motolkohelp. Среди них: белорусское подразделение спортивного ресурса Tribuna, сайты «Радыё Свабода», незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», телеканала «Белсат», Euroradio, штаба Виктора Бабарико, проекта «Честные люди», штаба Валерия Цепкало, «Виртуальный Бреста», многие сайты VPN-сервисов и так далее. В общей сложности насчитывается 72 ресурса, которые стали опасными для информационного поля Беларуси.

На сайте БелГИЭ и Министерства информации никаких сведений о блокировке данных ресурсов нет.

 
Теги: Брест
 
 
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Проблемы с доступом в интернет для белорусов не прекращаются. Если почти две недели назад для нас «лежал» практически весь интернет, то сегодня невозможно зайти на...
 
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