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Украинские шахтеры ответили Лукашенко: штрейкбрехерами не будем!
Источник материала: Партизан
Глава профсоюза горняков Украины Михайло Волынец отреагировал на заявление Александра Лукашенко, пишет
21 августа белорусский руководитель пригрозил бастующим солигорским шахтерам, что найдет им замену. «Приедут из Украины шахтеры, — говорил он. — Их море — безработных».
«Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире, — говорит Волынец. — Никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров».
К тому же выясняется, что и в Украине шахтеров не хватает. «У нас не укомплектован штат», — говорит глава профсоюза. Он желает горнякам Солигорска выдержать давление со стороны властей и добиться «прав и свобод».
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Глава профсоюза горняков Украины Михайло Волынец отреагировал на заявление Александра Лукашенко, пишет Еврорадио.
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