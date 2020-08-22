Украинские шахтеры ответили Лукашенко: штрейкбрехерами не будем!

21 августа белорусский руководитель пригрозил бастующим солигорским шахтерам, что найдет им замену. «Приедут из Украины шахтеры, — говорил он. — Их море — безработных».





«Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире, — говорит Волынец. — Никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров».





К тому же выясняется, что и в Украине шахтеров не хватает. «У нас не укомплектован штат», — говорит глава профсоюза. Он желает горнякам Солигорска выдержать давление со стороны властей и добиться «прав и свобод».