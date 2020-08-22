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СМИ: госпитализирован брат Вадима Девятовского Олег. Это он попросил написать пост про Лукашенко

22.08.2020 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выясняются новые подробности эмоционального поста главы БФЛА Вадима Девятовского.

Оказывается, ту запись попросил его сделать брат, который сейчас, вероятно, находится в больнице.

Напомним, сегодня в Facebook Вадима Девятовского появилась запись «Лукашенко не мой президент», которая произвела просто взрывной эффект — ведь ранее глава БФЛА всегда поддерживал Лукашенко.



Скрин из фейсбука Вадима Девятовского

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне» сразу после появления записи. — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.



Позже в новостях на СТВ было озвучено, что Девятовский написал этот пост под давлением:

— История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющейся в нашем распоряжении информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фейсбуке Девятовский сделал под давлением, — сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.

Затем Девятовский дал еще один комментарий — изданию «Наша Нива». В нем он сказал, что тот пост его попросил написать брат.

— То, что я увидел, просто неимоверно. Это не укладывается в голове, я много страдал… Очень сложно формировать мысли. Мой брат Олег попросил меня написать это.

Я не мог простить всего, что видел… Если раньше я поддерживал президента, то, поверьте, это было искренне… Я не делал ничего неискреннего. Я вообще ничего не боюсь, — сказал Девятовский.

После этого трубку забрала женщина, которая сказала, что Девятовский пока не может говорить, — сообщила «Наша Нiва».

И, наконец, «Трибуна» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что брат Вадима — 47-летний Олег Девятовский — госпитализирован. О причинах его госпитализации не сообщается.
 
Олег — известный в прошлом спортсмен, член сборной Беларуси по водным лыжам, а сейчас — главный тренер национальной команды по воднолыжному спорту и генеральный секретарь соответствующей федерации.
 
 
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Выясняются новые подробности эмоционального поста главы БФЛА Вадима Девятовского.
 
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