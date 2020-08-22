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В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки

22.08.2020 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 августа около полудня в Берёзовском районе произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 39-летняя водитель Citroen Evasion двигалась по трассе М1. На 101 км дороги иномарка врезалась в ехавший впереди МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.

В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В результате столкновения женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Причины и условия совершения ДТП выясняются.

На неделе в Минске Volkswagen врезался в припаркованный у дороги микроавтобус. Водитель легковушки был нетрезв – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 августа около полудня в Берёзовском районе произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 39-летняя водитель Citroen...
 
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