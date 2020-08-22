В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 августа около полудня в Берёзовском районе произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 39-летняя водитель Citroen Evasion двигалась по трассе М1. На 101 км дороги иномарка врезалась в ехавший впереди МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате столкновения женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Причины и условия совершения ДТП выясняются.