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В Берёзовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 августа около полудня в Берёзовском районе произошла смертельная авария.
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В результате столкновения женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Причины и условия совершения ДТП выясняются.
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Новости Беларуси. 21 августа около полудня в Берёзовском районе произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 39-летняя водитель Citroen...
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