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На 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» произошел пожар

22.08.2020 10:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ночь на субботу случилось ЧП на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

На 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» произошел пожар
Фото kali.by

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в металлической переходной галерее одноэтажного склада.

В результате пожара повреждено деревянное перекрытие переходной галереи. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
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В ночь на субботу случилось ЧП на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
 
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