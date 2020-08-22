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На 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» произошел пожар
Источник материала: Навiны
В ночь на субботу случилось ЧП на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в металлической переходной галерее одноэтажного склада.
В результате пожара повреждено деревянное перекрытие переходной галереи. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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В ночь на субботу случилось ЧП на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
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