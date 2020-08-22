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Юрист о помощи пострадавшим в протестах, в том числе журналистам
22.08.2020 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В большинстве случаев обращались люди, которые были "неправомерно задержаны с причинением телесных повреждений и побоев", рассказывает магистр права. "Человек находился в ИВС, вышел, и что ему делать, если писать жалобу, то куда именно и как правильно", комментирует собеседник Sputnik и добавляет, о каких-либо компенсациях те, кто к нему обращался, пока даже не задумывались.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующее заявление подается в Следственный комитет, говорит юрист, но прежде советует подготовить необходимые для этого сведения и материалы.
"Записать, зафиксировать где-то имена всех с ним находящихся, чтобы потом их можно было как свидетелей привлекать. Второе ― самостоятельно фотографировать или зафиксировать на видео телесные повреждения. Если какая-то одежда или гаджеты были поврежденные, в крови, тщательно высушить, сложить в пакет и сохранить", ― рассказывает Жук.
Также нужно обратиться в учреждение здравоохранения (государственное либо частное) к врачу-травматологу или хирургу, чтобы хотя бы "минимально было описано и зафиксировано телесное повреждение и дата обращения". Не лишней будет и консультация волонтера-психолога.
В дальнейшем такое разбирательство можно довести и до уголовного дела, по ч. 3 ст. 426 УК РБ "превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием, мучением и применением оружия или специальных средств" наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
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