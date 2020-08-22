ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрист о помощи пострадавшим в протестах, в том числе журналистам

22.08.2020 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Юрист рассказал об алгоритме действий для пострадавших в протестах

В большинстве случаев обращались люди, которые были "неправомерно задержаны с причинением телесных повреждений и побоев", рассказывает магистр права. "Человек находился в ИВС, вышел, и что ему делать, если писать жалобу, то куда именно и как правильно", комментирует собеседник Sputnik и добавляет, о каких-либо компенсациях те, кто к нему обращался, пока даже не задумывались. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Караник: в больницах находится 158 пострадавших, в ИВС допускают медиков

Соответствующее заявление подается в Следственный комитет, говорит юрист, но прежде советует подготовить необходимые для этого сведения и материалы.

"Записать, зафиксировать где-то имена всех с ним находящихся, чтобы потом их можно было как свидетелей привлекать. Второе ― самостоятельно фотографировать или зафиксировать на видео телесные повреждения. Если какая-то одежда или гаджеты были поврежденные, в крови, тщательно высушить, сложить в пакет и сохранить", ― рассказывает Жук.

Также нужно обратиться в учреждение здравоохранения (государственное либо частное) к врачу-травматологу или хирургу, чтобы хотя бы "минимально было описано и зафиксировано телесное повреждение и дата обращения". Не лишней будет и консультация волонтера-психолога. 

© Sputnik
Хозяин дома на Окрестина задержан за помощь родным людей, находящихся в ИВС

В дальнейшем такое разбирательство можно довести и до уголовного дела, по ч. 3 ст. 426 УК РБ "превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием, мучением  и применением оружия или специальных средств" наказывается лишением свободы на срок  от 3 до 10 лет.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. Несогласные с официальными результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками с применением спецтехники и спецсредств. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч человек, в больницах оказались сотни пострадавших.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе заявлений пострадавших от действий силовиков было и коллективное обращение представителей СМИ, говорит юрист Александр Жук, там был "целый букет"  ― и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси заблокирован ряд сайтов. В том числе и СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика