Юрист о помощи пострадавшим в протестах, в том числе журналистам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Юрист рассказал об алгоритме действий для пострадавших в протестах

В большинстве случаев обращались люди, которые были "неправомерно задержаны с причинением телесных повреждений и побоев", рассказывает магистр права. "Человек находился в ИВС, вышел, и что ему делать, если писать жалобу, то куда именно и как правильно", комментирует собеседник Sputnik и добавляет, о каких-либо компенсациях те, кто к нему обращался, пока даже не задумывались.

Соответствующее заявление подается в Следственный комитет, говорит юрист, но прежде советует подготовить необходимые для этого сведения и материалы.

"Записать, зафиксировать где-то имена всех с ним находящихся, чтобы потом их можно было как свидетелей привлекать. Второе ― самостоятельно фотографировать или зафиксировать на видео телесные повреждения. Если какая-то одежда или гаджеты были поврежденные, в крови, тщательно высушить, сложить в пакет и сохранить", ― рассказывает Жук.

Также нужно обратиться в учреждение здравоохранения (государственное либо частное) к врачу-травматологу или хирургу, чтобы хотя бы "минимально было описано и зафиксировано телесное повреждение и дата обращения". Не лишней будет и консультация волонтера-психолога.

В дальнейшем такое разбирательство можно довести и до уголовного дела, по ч. 3 ст. 426 УК РБ "превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием, мучением и применением оружия или специальных средств" наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. Несогласные с официальными результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками с применением спецтехники и спецсредств. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч человек, в больницах оказались сотни пострадавших.

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