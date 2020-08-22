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«Было принято решение об эвакуации офиса». Глава Viber про бизнес в Беларуси в период протестов

22.08.2020 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжительные трехдневные проблемы с доступом к интернету в Беларуси в период с 9 по 11 августа серьезно ударили по инвестиционному имиджу страны, поставив ее в один с ряд с республиками Центральной Африки, где интернет пропадает из-за акул, которые грызут кабели с интернетом в океане. Беларусь же откатилась куда-то в 2007 год из-за чешских кукловодов, которые «задудосили» национального провайдера.

В интервью Forbes Джамел Агауа, гендиректор компании Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, рассказал, с какими проблемами столкнулась его компания в этот период.

В частности, после новостей о захвате неизвестными людьми в черном офиса «Яндекса» было принято решение об эвакуации офиса Viber: «Мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой. У нас не было никакой информации».

Двое сотрудников компании были задержаны в дни протестов. По мнению главы бизнеса, их арестовали без видимых причин. Одного задержали прямо на избирательном участке, где он был наблюдателем. Другой с серьезными травмами сейчас находится в больнице. В связи с этим было принято решение закрыть офис и перевести сотрудников на удаленку.

«Единственное, чего мы хотим, — это конец жестокости. И мы хотим нормального диалога между людьми и властями. Это единственное, чего мы хотим для белорусского народа, — цитирует Forbes Джамела Агауа. — Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно».

Тем не менее Джамел Агауа отмечает, что компания готова инвестировать в страну вдвое больше.

 
Теги: Новости
 
 
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Продолжительные трехдневные проблемы с доступом к интернету в Беларуси в период с 9 по 11 августа серьезно ударили по инвестиционному имиджу страны, поставив ее в...
 
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