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Нападение на вице-президента в Южном Судане: шестеро погибли
Источник материала: ОНТ
На кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги произошло нападение. Об этом передает Синьхуа.
Известно, что нападение случилось в пригороде Джубы. Погибли шесть телохранителей Джеймса Вани Игги. Его самого в кортеже не было, поэтому с ним самим все в порядке.
Как сообщил Синьхуа официальный представитель канцелярии вице-президента Калисто Ладо, на кортеж напали представители «Национального фронта спасения» (оппозиции) из засады. Здесь добавили, что помимо шести погибших двое ранены, а одного похитили.
Фото EPA-EFE
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На кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги произошло нападение. Об этом передает Синьхуа. Известно, что нападение случилось в пригороде Джубы....
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