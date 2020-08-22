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Нападение на вице-президента в Южном Судане: шестеро погибли

22.08.2020 10:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нападение на вице-президента в Южном Судане: шестеро погибли

На кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги произошло нападение. Об этом передает Синьхуа.

Известно, что нападение случилось в пригороде Джубы. Погибли шесть телохранителей Джеймса Вани Игги. Его самого в кортеже не было, поэтому с ним самим все в порядке.

Как сообщил Синьхуа официальный представитель канцелярии вице-президента Калисто Ладо, на кортеж напали представители «Национального фронта спасения» (оппозиции) из засады. Здесь добавили, что помимо шести погибших двое ранены, а одного похитили.



Фото EPA-EFE

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На кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги произошло нападение. Об этом передает Синьхуа. Известно, что нападение случилось в пригороде Джубы....
 
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